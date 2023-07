Strýcová vyhrála deblové derby s Bouzkovou. Při posledním startu ve Wimbledonu zabojuje o druhý titul z grandslamů

Barbora Strýcová i Su-Wei Hsieh se vrací po dlouhé pauze. Češka naskočila znovu na tenisový okruh na konci dubna, absolvovala své první soutěžní zápasy od Australian Open 2021 a zbytek sezony bere jako rozlučku s kariérou. Tchajwanka podnikla návrat o pár dní později právě se Strýcovou ve čtyřhře, ale konec kariéry zatím nezmínila.

Znovu po čtyřech letech ukazují svou sílu ve Wimbledonu. Letošní start je jejich druhým na nejslavnějším turnaji, v roce 2019 triumfovaly bez ztráty jediného setu a Strýcová tehdy slavila svůj jediný dosavadní grandslamový titul na profesionální úrovni. Hsieh jich získala už pět, tři na londýnském pažitu.

Útok na jubilejní 10. společnou trofej si česko-tchajwanský tandem zajistil v pátečním semifinále, které bylo ve znamení malého českého derby. Narazil v něm totiž na Marii Bouzkovou a Saru Sorribesovou.

What a way to win it!



A frantic end for 2019 champions Su-Wei Hsieh and Barbora Strycova, into the final of the Ladies' Doubles at #Wimbledon again pic.twitter.com/vT2U9YlT98