Strýcová zahájila rozlučku porážkou v Madridu, Muchová a L. Fruhvirtová postoupily

Barbora Strýcová původně plánovala ukončit kariéru na jednom turnaji, s největší pravděpodobností ve Wimbledonu. Po narození syna Vincenta na konci září 2021 ale plány změnila a v Madridu dnes zahájila rozlučkové turné, které by mohlo na podzim vyvrcholit na domácím halovém podniku v Ostravě.

Sedmatřicetiletá Češka, jež to v singlovém žebříčku dotáhla na 16. místo a byla deblovou světovou jedničkou, dnes odehrála svůj první soutěžní zápas od Australian Open 2021. Přestože předvedla solidní výkon, neztratila ani špetku své bojovnosti a vypadá kondičně skvěle připravená, své první singlové výhry od zářijového French Open 2020 se nedočkala. V úvodním kole v Madridu nestačila 3-6 6-7(5) na světovou padesátku Elisabettu Cocciarettovou.

Statistiky zápasu Strýcová - Cocciarettová

Nerozehranost byla pochopitelná. S Italkou držela krok do stavu 3-3, ale pak prohrála pět her v řadě. Zlomit se však nenechala, manko ve druhé sadě dohnala a další srovnání skóre se jí povedlo z 2-5 na 5-5. Ve dvanácté hře odvrátila mečbol a vynutila si tie-break. Zkrácenou hru měla skvěle rozehranou, nicméně od stavu 3-1 ztratila pět bodů v řadě a celkově čtvrtý mečbol soupeřky už zlikvidovat nedokázala.

Strýcová v Madridu ještě nekončí. Po boku Su-Wei Hsieh, která se rovněž vrací po dlouhé pauze, figuruje v pavouku čtyřhry. S Tchajwankou dotáhla jediný předchozí start v Caja Mágica (2019) k triumfu, dobyla Wimbledon a získala celkem devět trofejí. Cocciarettová zvládla i svůj šestý letošní zápas na antuce a ve druhém kole vyzve domácí nasazenou šestadvacítku Paulu Badosaovou.

Karolína Muchová stále čeká na první semifinálovou účast od Australian Open 2021, nicméně letos má parádní formu a vypadá to, že na další postup mezi nejlepší kvarteto už by nemusela dlouho čekat. V probíhající sezoně zvládla včetně Madridu vstup do všech sedmi turnajů a byla už třikrát ve čtvrtfinále.

Ve španělské metropoli odehrála svůj první letošní zápas na nejpomalejším povrchu a proti bývalé světové dvojce Anett Kontaveitové, která se vrací po problémech se zády a v žebříčku spadla až na 87. místo, dominovala.

Statistiky zápasu Muchová - Kontaveitová

Favorizovaná 26letá Češka nejevila žádné známky zranění, které si přivodila nejspíše během jednoho z tréninků před pár týdny v Turecku, kde Češky hrály kvalifikační utkání BJK Cupu s Ukrajinou. V utkání s Estonkou nepotvrdila brejk z úvodního gamu, ovšem další ztrátu servisu nepřipustila a po necelé hodině a půl zvítězila suverénně 6-2 6-2. S Kontaveitovou zvládla i třetí vzájemný souboj.

V Madridu startuje potřetí v kariéře a ani tentokrát nechybí ve druhém kole. Zatímco loni v něm vypadla, při předloňském debutu se podívala až do čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude nasazená Rumunka Irina Beguová, které může oplatit porážku z French Open 2019.

Solid @karomuchova7 gets past Kontaveit in her opening match on the clay, setting up a R2 encounter against Begu#MMOPEN pic.twitter.com/6OvjxRPaVQ