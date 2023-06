Strýcová zahrne do rozlučkového turné i Livesport Prague Open, titul bude obhajovat Bouzková

Pražský turnaj se bude hrát na betonových kurtech areálu tenisové Sparty ve Stromovce od pondělí 31. července do neděle 6. srpna a potřetí v řadě ve své čtrnáct let staré historii nese označení WTA 250.

V minulosti v české metropoli triumfovaly grandslamové vítězky Petra Kvitová a Simona Halepová nebo někdejší světová jednička Karolína Plíšková. Nejúspěšnější hráčkou je se třemi tituly Lucie Šafářová. Od roku 2015, kdy turnaj začal figurovat v kalendáři WTA, chyběla ve finále domácí tenistka pouze před třemi lety.

Speciální ale bude letošní edice zejména pro Barboru Strýcovou. Ta už dříve avizovala, že by se ráda představila ve své rozlučkové sezoně i pražskému publiku. "Už v Římě a Madridu chci naskočit do dvouhry, nebudu na Roland Garros, ale na Wimbledonu už zase ano. Chci hrát nějaké turnaje na trávě, něco před US Open a samozřejmě také v Praze a – pokud bude – tak i turnaj v Ostravě," vyprávěla v průběhu března pro Livesport Zprávy.

O osudu ostravského turnaje zatím není nic známo, neboť WTA ještě nepředstavila kalendář pro závěr sezony. Čeští fanoušci se ale s pětinásobnou vítězkou Fed Cupu a medailistkou z olympiády budou moci setkat právě na začátku srpna ve Stromovce.

Ve čtvrtek 1. června ve 12:00 odstartoval v síti Ticketportal předprodej vstupenek na jednotlivé hrací dny. Cena vstupného na nedělní finále je stejně jako na sobotní semifinálové zápasy 450 korun na konkrétní místa na tribuně, na jednotlivé soutěžní hrací dny od pondělí do pátku bude vstupné do areálu bez nároku na konkrétní místo 300 korun. Kapacita centrálního kurtu je nově 2500 diváků.