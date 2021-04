Stuttgart: Kvitová zahájila obhajobu titulu výhrou nad Bradyovou. Muchová první zápas od Australian Open prohrála

Petra Kvitová na antuce v hale ve Stuttgartu začala výhrou 6-4 6-3 nad Jennifer Bradyovou, která od postupu do finále Australian Open prohrála čtvrtý zápas po sobě. 31letá Češka porazila o pět let mladší Američanku i ve třetím vzájemném souboji.

V prvním setu nejdříve odvrátila tři brejkboly a uzavřela ho díky skvělém returnu čistou hrou při podání Bradyové. Ve druhé sadě už Češka podávala jistě a rozhodla brejkem ve čtvrté hře.

"Neřekla bych, že jsem to měla od začátku pod kontrolou, ale ustála jsem brejkboly a poté, co jsem si set vzala poslední hrou, jsem se cítila a hrála dobře. Předloni jsem tady vyhrála, tenhle kurt mě nabíjí energií, navíc se hraje v hale, což mám ráda. Sice to trošku klouže, ale držela jsem se své agresivní hry," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu.

Vzhledem k silně obsazenému turnaji hrála světová desítka Kvitová už v prvním kole se 14. hráčkou žebříčku WTA Bradyovou. "Když bylo vylosováno, tak jsem si říkala, ty jo, to je neuvěřitelný, to je jako finále nebo semifinále na grandlamu," uvedla česká hráčka.

O postup do čtvrtfinále si sedmá nasazená Češka zahraje s Řekyní Mariou Sakkariovou (h2h 2-2), současnou světovou devatenáctkou.

Karolína Muchová odehrála svůj první zápas od postupu do semifinále únorového Australian Open, které dohrávala s natrženým břišním svalem. Na kurty se tak vrátila po dvouměsíční pauze a nebyl to úspěšný návrat do turnajového kolotoče. Hned v prvním kole totiž po dvou hodinách a 16 minutách nestačila 6-4 2-6 3-6 na Jekatěrinu Alexandrovovou.

Zatímco úvodní dějství Muchová dokázala otočit (prohrávala 1-3), v dalších dvou setech dovolila Rusce získat úvodní tři gamy a ani jednou manko brejku smazat nedokázala. Čtyřiadvacetiletá Češka přitom měla několik šancí, hlavně ve druhém setu, v němž začala mít potíže se zády.

Alexandrovová, která si zápas hlavní soutěže prestižního stuttgartského podniku rovněž zahrála poprvé, bude o své třetí letošní čtvrtfinále bojovat s nasazenou osmičkou Belindou Bencicovou.

From a set down on her main draw debut in Stuttgart



Ekaterina Alexandrova defeats Muchova to set up a round two meeting with No.8 seed Bencic.#PorscheTennis pic.twitter.com/oc6v0Z8ypj — wta (@WTA) April 20, 2021

Na turnaji se z Češek představí ještě šampionka ročníku 2018 Karolína Plíšková, jež se na úvod utká s domácím lucky loserem Tamarou Korpatschovou, a Marie Bouzková s Markétou Vondroušovou, které čeká vzájemný duel.