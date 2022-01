Světová jednička Bartyová znovu po dvou letech kralovala v Adelaide. Letos ovládla i čtyřhru

Ashleigh Bartyová loni odehrála pouhých 13 turnajů a bojovala se zraněním paže, přesto posbírala nejvíce titulů na tour (5) a předchozí sezonu zakončila s vynikající bilancí 42-8. Pětadvacetiletá Australanka se loňský tenisový rok rozhodla uzavřít už po vypadnutí ve třetím kole US Open a neobhajovala triumf na Turnaji mistryň.

Vítězka loňského Wimbledonu do nové sezony vstoupila v Adelaide, kde předloni získala první ze dvou domácích trofejí (loňská generálka v Melbourne). Hned v úvodním zápase měla obrovské potíže, s Cori Gauffovou prohrávala o set a brejk. Od té doby však nepředvedla jediné zaváhání. Šanci nedala Sofii Keninové, obhájkyni titulu Ize Šwiatekové ani v dnešním finále Jeleně Rybakinové.

Světová jednička musela v sedmém gamu jako první čelit brejkbolům. A po dvou odvrácených hrozbách se momentum zápasu úplně změnilo. Domácí hvězda začala dominovat, ve zbytku utkání už 22letou Kazašku k brejkbolu nepustila a povolila jí jen dvě hry.

How's that to start a season? @ashbarty is your 2022 Adelaide International champion! pic.twitter.com/ZARSmhgUkY