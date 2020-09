Světová jednička Djokovič chce do nové tenisové asociace zapojit i své kolegyně z WTA

Djokovič krátce před US Open odstoupil z čela hráčské rady ATP společně s dalšími členy Vaskem Pospisilem, Johnem Isnerem a Samem Querreym. Vytvořili novou nezávislou asociaci PTPA, protože měli pocit, že mají v rámci ATP malou šanci významně ovlivňovat klíčová rozhodnutí.

"Nyní je naší prioritou získat co nejvíce hráčů, mužů i žen. Hodně se psalo o tom, že je to pouze mužská asociace, ale to není pravda," řekl novinářům Djokovič po pátečním postupu do osmifinále US Open. "Mluvili jsme v posledních pěti, šesti dnech i s tenistkami. Snažíme se jim předat co nejvíce informací a získat jejich podporu. Snad jich v této asociaci bude co nejvíce."

Djokovič uvedl, že už mluvil například s americkými hvězdami Serenou Williamsovou a Sloane Stephensovou. "Myslím, že bychom všichni mohli fungovat ve stejném ekosystému. Pro tenisty je velmi důležité, aby měli organizaci, která bude stoprocentně zastupovat jen je," řekl. ATP vznikla v roce 1972 jako hráčská organizace, ale v současnosti jsou v jejím vedení i zástupci turnajů. Ženskou tour vede asociace WTA.

Založení PTPA vyvolalo odmítavou reakci od současných zastřešujících organizací i některých tenistů. Členové hráčské rady Federer a Nadal upozorňovali, že v době koronavirové krize je lepší netříštit síly.

"Ještě nemáme výkonnou moc a možná ji ještě nějakou dobu mít nebudeme, ale někde se začít musí," řekl Djokovič s tím, že se nové asociaci zatím upsalo 150 tenistů. "Nerozumím tomu, proč je proti této asociaci takový odpor, zvlášť od hráčů. Musím říct, že jsem nepříjemně překvapený, že si někteří tenisté myslí, že to není dobře pro náš sport. S tím nesouhlasím," uvedl Djokovič, jenž letos vyhrál všech 26 zápasů.