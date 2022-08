Světová jednička v krizi! Šwiateková skončila už v osmifinále po jasné porážce s Keysovou

Ještě v červnu působila Iga Šwiateková neporazitelně. Jednadvacetiletá Polka podruhé v kariéře ovládla French Open, získala už šestý letošní titul a protáhla svou fenomenální neporazitelnost na 35 zápasů.

Od třetího kola Wimbledonu je však všechno jinak. V souboji o osmifinále jasně prohrála s Alizé Cornetovou a přišla o nejdelší vítěznou sérii v tomto století, na antuce v rodné Varšavě se loučila už ve čtvrtfinále po nezdaru proti Caroline Garciaové, před týdnem v Torontu v osmifinále vypadla s Beatriz Haddadovou Maiaovou a na výraznější výsledek nedosáhne ani v Cincinnati, kde dnes podlehla 3-6 4-6 Madison Keysové, se kterou v předchozích dvou soubojích ztratila jen sedm gamů.

Tentokrát ale měla jasně navrch Američanka. Šwiateková hlavně kvůli velkému počtu nevynucených chyb a skvělé hře soupeřky od stavu 3-3 ztratila osm gamů v řadě a v šesté hře druhé sady čelila prvním dvěma mečbolům. Oba odvrátila a nakonec se po zlikvidování další hrozby proti viditelně nervózní Keysové dotáhla na rozdíl jediného gamu a šla na podání. Domácí hráčku ale pustila k dalším dvěma šancím ukončit zápas a na v pořadí pátou už zareagovat nedokázala.

Šampionka ročníku 2019 Keysová, která si na šestý pokus připsala svůj premiérový skalp světových jedniček a na desátý porazila zástupkyni Top 3, ve svém prvním čtvrtfinále po pěti měsících nastoupí proti Jeleně Rybakinové. S ruskou rodačkou reprezentující Kazachstán se bývalá světová sedmička dosud utkala jen letos na French Open a uspěla. Rybakinová si poradila 6-2 6-4 s domácí Alison Riskeovou-Amritrajovou, zahraje si své první čtvrtfinále v tomto dějišti a od senzačního triumfu ve Wimbledonu a bude bojovat o teprve třetí letošní semifinále.

