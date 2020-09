Svitolinová ve Štrasburku porazila Rybakinovou a finálovou bilanci vylepšila na 15-3

Světová pětka Elina Svitolinová se po koronavirové pauze vrátila na kurty teprve minulý týden v Římě, kde po výhrách nad Ruskami Pavljučenkovovou a Kuzněcovovou skončila ve čtvrtfinále po debaklu s Markétou Vondroušovou.



Jinou přemožitelku ale před Roland Garros nenašla. Tento týden totiž 26letá Ukrajinka vyhrála generálku na antukový grandslam ve Štrasburku, kde potvrdila roli papírové favoritky.



Svitolinová si postupně poradila s Polkou Magdou Linetteovou, Švýcarkou Jil Teichmannovou, Běloruskou Arynou Sabalenkovou a v dnešním finále i s Kazaškou Jelenou Rybakinovou, kterou zdolala 6-4 1-6 6-2.



V chladném štrasburském počasí vyhrála ukrajinská tenistka první vzájemné střetnutí, ve kterém převládaly nevynucené chyby nad vítěznými údery, za hodinu a 52 minut. Odvrátila osm z deseti brejkbolů a během tří setů udělala 23 nevynucených chyb oproti 34 soupeřčiným.



Svitolinová tak potvrdila, že finálové zápasy jsou její doménou. Hrála celkově 18. finále a dnes před zraky své maminky si z něj odnesla už 15. titul. Ve finále turnajů na antuce má bilanci 5-0.



Letos navázala na březnový triumf z tvrdého povrchu v mexickém Monterrey, kde slavila po tříhodinové bitvě s Marií Bouzkovou jen pár dní před přerušením sezony kvůli pandemii koronaviru.



