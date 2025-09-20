Svrčina slaví největší kariérní úspěch, v Číně je ve čtvrtfinále!
Svrčina – Zhang 6:4, 6:3
Svrčina vstoupil do duelu s Zhangem špatně, když prohrál hned své úvodní podání. Deblový parťák Tomáše Macháče však brejk potvrdit nedokázal, i on přišel o podání a velmi rychle bylo vyrovnáno na 2:2.
A divoký úvodní set pokračoval. V šesté hře úspěšně odvracel ostravský rodák dva brejkboly a srovnal na 3:3. Následující tři gamy ale vždy patřily hráčům na returnu, dvakrát o podání přišel čínský tenista a Svrčinovi to stačilo. První set získal za 41 minut 6:4 a šel do vedení 1:0 na sety.
I druhou sadu začal přemožitel Mattea Berrettiniho z prvního kola velmi dobře. Ve třetím gamu prolomil Číňanův servis, což vzápětí potvrdil na svém podání a ujal se vedení 3:1. Definitivně mohl Zhangův odpor zlomit v páté hře, ani jeden z pěti brejkbolů však český reprezentant nevyužil.
Mrzet ho to však nemuselo. O své podání Svrčina ve zbytku zápasu nepřišel, za stavu 5:3 naopak uspěl na returnu, proměnil druhý mečbol a po hodině a 33 minutách boje se mohl radovat z postupu mezi nejlepších osm tenistů turnaje.
Svrčina, který do hlavní soutěže postoupil jako šťastný poražený z kvalifikace, si tak upevnil postavení v elitní stovce. V live žebříčku mu patří zhruba 87. příčka, což je také jeho dosavadní životní maximum.
Výsledky turnaje ATP 250 v Hangzhou
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
