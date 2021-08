Svrčina v českém semifinále ve Stromovce porazil Forejtka. Ten triumfoval v deblu

V pražské Stromovce se letos představili pouze dva hráči z druhé světové stovky a slabšího obsazení dokázali využít ve svůj dosud nejlepší výsledek hned dva čeští tenisté.



Dalibor Svrčina a Jonáš Forejtek se poprvé dostali do semifinále a v něm dnes svedli vzájemný souboj. Stejně jako minulý týden v Liberci vyhrál ve dvou setech o dva roky mladší Svrčina, tentokrát po setech 7-5 6-4.



Osmnáctiletý talent v souboji s vítězem předloňské juniorky US Open nezačal ideálně a prohrával 1-4. Vývoj prvního setu ale otočil a v druhé sadě vedl už 5-1. Soupeři po nevyužití několika mečbolů dovolil snížit, ale na sedmý pokus už zápas ukončil.







Postupem do finále si Svrčina zajistil posun ze 424. na 356. místo, čímž vylepší své současné maximum. Případným triumfem by si polepšil o dalších více než dvacet příček.



O titul se Svrčina utká se 181. hráčem světa Dmitrijem Popkem. Čtyřiadvacetiletý Kazach, který na antuce pražské Sparty plní roli nasazené dvojky, dnes smetl 6-1 6-2 Argentince Facunda Menu a do svého teprve druhého finále na challengeru postoupil bez ztráty setu. Usilovat bude o první titul.



Dvacetiletý Forejtek si po vyřazení ze dvouhry spravil náladu ve čtyřhře, ve které získal svůj druhý challengerový titul. V Praze triumfoval s krajanem Michaelem Vrbenským, ve finále čeští tenisté porazili 6-1 6-4 ruský pár Jevgenij Karlovskij a Jevgenij Ťurněv.

• CHALLENGER PRAHA (STROMOVKA) •

Česko, antuka, 31.440 eur

sobotní výsledky (14. 08. 2021) • Dvouhra - finále • Svrčina (ČR) - Forejtek (ČR) 7-5 6-4 • Čtyřhra - finále • Forejtek/Vrbenský (ČR) - Karlovskij/Ťurněv (Rus.) 6-1 6-4