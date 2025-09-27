Šwiateková nadělila rekordního kanára. V Pekingu stále neprohrála a udělala další krok k trůnu

DNES, 08:15
WTA PEKING - Iga Šwiateková (24) odstartovala své letošní působení na prestižní akci v Pekingu očekávaným vítězstvím. Předloňská šampionka v úvodním zápase deklasovala 6:0, 6:3 domácí naději Yue Yuan (27), stanovila nový rekord na úrovni WTA 1000 a uhájila svou neporazitelnost v čínském hlavním městě. Navíc udělala další krok v boji o post světové jedničky, přidala pátou výhru v řadě a ve třetím kole narazí na Camilu Osoriovou.
Iga Šwiateková uhájila svou neporazitelnost v Pekingu (© JUNG YEON-JE / AFP)

Šwiateková – Yuan 6:0, 6:3

Na prestižní tisícovce v čínském hlavním městě startuje Šwiateková teprve podruhé v kariéře. Předloni to dotáhla až k titulu a letos je při absenci rivalky Aryny Sabalenkové nasazenou jedničkou a největší favoritkou. Do aktuální edice čínského turnaje vstoupila dle očekávání suverénně.

Úvodní set trval pouhých 24 minut. Šwiateková v něm ztratila jen jeden bod na vlastním podání a domácí naději Yuan nepovolila ani jeden game. Polská hvězda tak nadělila už 34. kanára na úrovni WTA 1000 (od zavedení této kategorie v roce 2009), čímž stanovila nový rekord na těchto podnicích. O ten se před začátkem turnaje dělila s Viktorií Azarenkovou.

Na začátku následujícího dějství si Šwiateková prohrála servis, nicméně velmi rychle opět nastolila dominanci. Čtyřmi hrami v řadě vývoj otočila a Yuan si poprvé udržela podání až při skóre 0:6, 1:4 ze svého pohledu. Polská favoritka si náskok brejku uhájila a po hodině a čtvrt mohla slavit postup.

Ještě před třemi měsíci byla Šwiateková na své poměry v krizi, jelikož čekala na jakýkoli triumf od hattricku na loňském French Open. V posledních týdnech ovšem zapsala svůj šestý grandslamový titul (Wimbledon), triumfovala také v Cincinnati a před týdnem v Soulu a vrátila se na post světové dvojky.

Dokonce má pořád možnost zakončit sezonu na tenisovém trůnu. Po zisku 500 bodů v jihokorejské metropoli ukrojila obrovský náskok Sabalenkové a více než tisíc bodů může stáhnout nyní v Pekingu, kde Běloruska kvůli neznámému zranění nehraje.

Šwiateková vyhrála dosud v Pekingu všech sedm zápasů a dohromady ztratila jen jeden set. Její soupeřkou ve třetím kole bude Osoriová. S Kolumbijkou se zatím utkala jen předloni na Australian Open a měla jasně navrch.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
jackiec
27.09.2025 09:49
Bomba, paráda 1ga, pojďme pro další povinný titul.
com
27.09.2025 08:43
