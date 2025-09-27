Šwiateková nadělila rekordního kanára. V Pekingu stále neprohrála a udělala další krok k trůnu
Šwiateková – Yuan 6:0, 6:3
Na prestižní tisícovce v čínském hlavním městě startuje Šwiateková teprve podruhé v kariéře. Předloni to dotáhla až k titulu a letos je při absenci rivalky Aryny Sabalenkové nasazenou jedničkou a největší favoritkou. Do aktuální edice čínského turnaje vstoupila dle očekávání suverénně.
Úvodní set trval pouhých 24 minut. Šwiateková v něm ztratila jen jeden bod na vlastním podání a domácí naději Yuan nepovolila ani jeden game. Polská hvězda tak nadělila už 34. kanára na úrovni WTA 1000 (od zavedení této kategorie v roce 2009), čímž stanovila nový rekord na těchto podnicích. O ten se před začátkem turnaje dělila s Viktorií Azarenkovou.
Na začátku následujícího dějství si Šwiateková prohrála servis, nicméně velmi rychle opět nastolila dominanci. Čtyřmi hrami v řadě vývoj otočila a Yuan si poprvé udržela podání až při skóre 0:6, 1:4 ze svého pohledu. Polská favoritka si náskok brejku uhájila a po hodině a čtvrt mohla slavit postup.
Ještě před třemi měsíci byla Šwiateková na své poměry v krizi, jelikož čekala na jakýkoli triumf od hattricku na loňském French Open. V posledních týdnech ovšem zapsala svůj šestý grandslamový titul (Wimbledon), triumfovala také v Cincinnati a před týdnem v Soulu a vrátila se na post světové dvojky.
Dokonce má pořád možnost zakončit sezonu na tenisovém trůnu. Po zisku 500 bodů v jihokorejské metropoli ukrojila obrovský náskok Sabalenkové a více než tisíc bodů může stáhnout nyní v Pekingu, kde Běloruska kvůli neznámému zranění nehraje.
Šwiateková vyhrála dosud v Pekingu všech sedm zápasů a dohromady ztratila jen jeden set. Její soupeřkou ve třetím kole bude Osoriová. S Kolumbijkou se zatím utkala jen předloni na Australian Open a měla jasně navrch.
