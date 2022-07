Šwiateková opět nestačila na Francouzku. Ve Varšavě ji vyřadila Garciaová

Iga Šwiateková na začátku července ve 3. kole Wimbledonu našla přemožitelku po dlouhé sérii 37 vyhraných zápasů a 6 turnajů. Na rozdíl od většiny elitních tenistek se pak ale nezačala soustředit na přípravu na US Open Series, neboť se chtěla zúčastnit po 12 letech obnoveného turnaje WTA v rodné Varšavě a poprvé na hlavním okruhu se představit domácím fanouškům.



Stejně jako před třemi týdny na trávě v Londýně ale vyhrála jen dva zápasy a následně skončila na raketě francouzské soupeřky. Světová jednička ve čtvrtfinále překvapivě nestačila na Caroline Garciaovou, které podlehla 1-6 6-1 4-6 a na antuce letos prohrála poprvé po sérii dvaceti výher.



V prvním setu dvojnásobná vítězka French Open Šwiateková ani jednou neudržela svůj servis a nebyla daleko od potupného 'kanára'. Ve druhé sadě naopak 21letá Polka dominovala a srovnala.



V rozhodujícím dějství jako první ztratila servis za stavu 3-4 Šwiateková, ale vzápětí získala brejk také ona. Hned v dalším gamu ale pátá nasazená Garciaová znovu prolomila soupeřčino podání a za dvě a čtvrt hodiny proměnila první mečbol.







Bývalé světové čtyřce Garciaové se tak povedla odveta za porážku ze Cincinnati 2019 a potvrdila aktuální formu. Na pěti posledních turnajích vyhrála vždy minimálně dva zápasy a počtvrté přidala i třetí výhru.



V semifinále se 28letá Francouzka, která v červnu na trávě v Bad Homburgu ukončila tříleté čekání na 8. titul, utká s Jasminou Paoliniovou (h2h 2-0). Italka otočila souboj s Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.



O druhé místo ve finále budou v polské metropoli svádět souboj Ana Bogdanová, která dnes smetla dvakrát 6-1 lucky losera Lauru Pigossiovou a bez ztráty setu prošla do svého prvního semifinále na turnajích WTA od dubna 2018, a Kateryna Baindlová. Ukrajinská tenistka se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser poté, co v kvalifikaci prohrála s Jesikou Malečkovou.



Malečková sice v singlu prohrála hned v prvním kole s Kateřinou Siniakovou, nicméně v deblové soutěži je s Majou Chwaliňskou už v semifinále, které bude jejím prvním na nejvyšším okruhu. Česko-polský pár ve čtvrtfinále zdolal 6-3 4-6 10-6 Anu Bogdanovou a Kristinu Mladenovicovou a druhý den po sobě si připsal skalp bývalé nejlepší deblistky světa.

• WTA 250 VARŠAVA •

Polsko, antuka, 203.024 eur

páteční výsledky (29. 07. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Garciaová (5-Fr.) - Šwiateková (1-Pol.) 6-1 1-6 6-4 Baindlová (Ukr.) - Martičová (8-Chorv.) 1-6 6-3 6-4 Paoliniová (10-It.) - Golubicová (Švýc.) 1-6 6-2 6-2 Bogdanová (Rum.) - Pigossiová (Braz.) 6-1 6-1 • Čtyřhra - čtvrtfinále • Malečková/Chwaliňská (ČR/Pol.) - Bogdanová/Mladenovicová (Rum./Fr.) 6-3 4-6 10-6