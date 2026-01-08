Šwiateková smetla domácí naději, De Minaur po boji srovnal. Rozhodne čtyřhra

UNITED CUP – Až závěrečná čtyřhra rozhodne čtvrtfinálový duel United Cupu mezi domácí Austrálií a Polskem. V úvodním utkání Iga Šwiateková (24) bez problémů přehrála Mayu Jointovou (19) dvakrát 6:1, ve druhém duelu pak po boji vyhrál Alex de Minaur (26) nad Hubertem Hurkaczem (28) 6:4, 4:6, 6:4.
Swiateková neměla v zápase s Jointovou žádné problémy (@ DAN HIMBRECHTS / EPA / Profimedia)

Zápasy se Šwiatekovou talentovaná Jointová asi příliš vyhledávat nebude. V úvodním vzájemném zápase před třemi měsíci v Soulu na hvězdnou Polku uhrála dva gamy, o nic lépe si nevedla ani v rámci United Cupu.

V samotném úvodu utkání přitom debaklu domácí tenistky nic nenasvědčovalo. Australanka si vyhrála své úvodní podání a srovnala na 1:1. To ale také bylo z její strany v prvním setu vše. Šestinásobná grandslamová šampionka zcela převzala kontrolu a pěti gamy v řadě získala první set za pouhých 27 minut hry 6:1.

Pokud čekali domácí fanoušci ve druhém setu zápletku, brzy byli vyvedeni z omylu. Rodačka z Detroitu podobně jako v úvodním dějství srovnala, i díky třem odvráceným brejkbolům, na 1:1, to byl ale také její poslední game v utkání.

Šwiateková v posledních třech hrách ztratila jediný fiftýn, závěrečné dva gamy získala dokonce čistou hrou a po 58 minutách zajistila Polsku úvodní bod.

De Minaur po boji srovnal

Dramatický první set mezi De Minaurem a Hurkaczem nabídl celou řadu nevyužitých brejkových možností na obou stranách. Jako první však přišel o podání až za stavu 4:4 polský tenista, a to ho také stálo úvodní sadu.

Ve druhém setu se na dvorci odehrával jiný příběh. Oba tenisté si naprosto bez problémů drželi svá podání, z úvodních devíti her hned sedm skončilo čistou hrou některého z hráčů. Hurkacz si na svou chvíli počkal do stavu 5:4, kdy poprvé uspěl na returnu, sadu získal 6:4 a srovnal na 1:1.

I rozhodující dějství rozhodl jediný brejk. Ten se k nadšení domácího publika povedl ve třetí hře světové šestce. De Minaur tak po dvou hodinách a 21 minutách vyhrál po setech 6:4, 4:6, 6:4 a srovnal na 1:1.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
