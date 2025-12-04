Tenistky ve světě sportu dominují. V TOP 15 letošních výdělků obsadily většinu míst

DNES, 15:00
Téma 11
Pokud patříte mezi tenisovou elitu, tak se můžete spolehnout na velmi štědré finanční odměny. Americká digitální mediální společnost Sportico vydala žebříček 15 sportovkyň, které si v letošním roce vydělaly nejvíce. Deset z nich jsou tenistky v čele s Coco Gauffovou.
Coco Gauffová letos ovládla French Open (© MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

V ženském sportovním světě možná nejsou finanční odměny tak vysoké jako v tom mužském, nicméně investuje se do něj čím dál tím víc. Ovoce tak sklízí basketbalistky, hokejistky či fotbalistky. A podle žebříčku letošního roku, který vydala společnost Sportico, hlavně tenistky.

Mezi 15 nejlépe vydělávajícími sportovkyněmi na světě je totiž 10 tenistek (loni to bylo devět). S 31 miliony amerických dolarů vede Američanka Gauffová, která ovládla tento žebříček třetím rokem po sobě. Za ní jsou Aryna Sabalenková (30 milionů) a Iga Šwiateková (23,1). Jedná se o momentálně tři nejlepší hráčky žebříčku WTA.

Tenisovou dominanci v letošním finančním žebříčku dokázaly narušit pouze čínská akrobatická lyžařka Eileen Gu, americká basketbalistka Caitlin Clarková, americká golfistka českého původu Nelly Kordová, americká sportovní gymnastka Simone Bilesová a thajská golfistka Jeeno Thitikulová.

Tenis je podle společnosti Sportico jediným významným profesionálním sportem, v němž se platy žen blíží těm mužským. Na turnajích WTA si sice nevydělají tolik jako muži na okruhu ATP, nicméně na grandslamech jsou pro obě pohlaví odměny stejné.

Důležité jsou i výdělky mimo kurt. Gauffová si v tomto ohledu přišla na 23 milionů dolarů (na kurtech "jen" na osm milionů). Hranici 10 milionů překročilo šest tenistek, zatímco mezi aktivními tenisty to byla jen čtyři jména (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič a Frances Tiafoe).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Přidat komentář
Mony
04.12.2025 16:26
A komu za to děkovat?
Vlastně WTA a ITF už poděkovala přejmenováním FedCupu.
Reagovat
tommr
04.12.2025 16:25
Hlavně že tam nechybí Osaka která vyhrála turnaj naposledy na začátku roku 2021 ...
Reagovat
Sincaraz
04.12.2025 15:45
Kde je kométa, hviezda, raketa a prskavka v jednej osobe?
Myslel som, že sponzori vynášajú Raducanu viac
Reagovat
PTP
04.12.2025 15:24
Těší mě, že si Coco vydělá víc než Arynka.
Reagovat
tommr
04.12.2025 16:19
ovšem jen díky reklamním smlouvám ...
Reagovat
Mony
04.12.2025 16:25
Tak v USA si potřebují hýčkat Hvězdy.
Bez nich by byli namydlení
Reagovat
PTP
04.12.2025 16:27
Ještě by jim zbyly pruhy
Reagovat
muster
04.12.2025 16:32
časopis Hvězdy a pruhy četl Hawkey Pierce
Reagovat
PTP
04.12.2025 16:34
Ze Zátoky pláňat?
Reagovat
muster
04.12.2025 16:41
jj
Reagovat
muster
04.12.2025 15:11
Nelly Korda je taky poloviční tenistka
Reagovat

