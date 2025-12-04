Tenistky ve světě sportu dominují. V TOP 15 letošních výdělků obsadily většinu míst
V ženském sportovním světě možná nejsou finanční odměny tak vysoké jako v tom mužském, nicméně investuje se do něj čím dál tím víc. Ovoce tak sklízí basketbalistky, hokejistky či fotbalistky. A podle žebříčku letošního roku, který vydala společnost Sportico, hlavně tenistky.
Mezi 15 nejlépe vydělávajícími sportovkyněmi na světě je totiž 10 tenistek (loni to bylo devět). S 31 miliony amerických dolarů vede Američanka Gauffová, která ovládla tento žebříček třetím rokem po sobě. Za ní jsou Aryna Sabalenková (30 milionů) a Iga Šwiateková (23,1). Jedná se o momentálně tři nejlepší hráčky žebříčku WTA.
Tenisovou dominanci v letošním finančním žebříčku dokázaly narušit pouze čínská akrobatická lyžařka Eileen Gu, americká basketbalistka Caitlin Clarková, americká golfistka českého původu Nelly Kordová, americká sportovní gymnastka Simone Bilesová a thajská golfistka Jeeno Thitikulová.
Tenis je podle společnosti Sportico jediným významným profesionálním sportem, v němž se platy žen blíží těm mužským. Na turnajích WTA si sice nevydělají tolik jako muži na okruhu ATP, nicméně na grandslamech jsou pro obě pohlaví odměny stejné.
Důležité jsou i výdělky mimo kurt. Gauffová si v tomto ohledu přišla na 23 milionů dolarů (na kurtech "jen" na osm milionů). Hranici 10 milionů překročilo šest tenistek, zatímco mezi aktivními tenisty to byla jen čtyři jména (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič a Frances Tiafoe).
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Vlastně WTA a ITF už poděkovala přejmenováním FedCupu.
Myslel som, že sponzori vynášajú Raducanu viac
Bez nich by byli namydlení