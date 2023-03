Testujte s námi nový TenisPortal. Živě a přímo v Livesportu!

Vaše zpětná vazba je pro nás opravdu důležitá, a proto by nás potěšilo, kdybyste měli zájem se zapojit do uživatelského testování nového TenisPortalu. To se uskuteční od 6. března do 10. března v pražské centrále společnosti Livesport (stanice metra B Nové Butovice).

Rozhovor potrvá 60 minut a společně bychom se během něj podívali nejen na nový design, ale také na to, jakým způsobem TenisPortal využíváte. Díky tomu získáme spoustu cenných poznatků, které poté využijeme při přípravách nové verze. Jako poděkování od nás dostanete poukázku na 500 Kč do jednoho z následujících e-shopů: Alza.cz, CZC.cz, Mall.cz, Zalando. Záleží pouze na vašich preferencích.



Můžeme s vámi počítat? Pak vás poprosíme o vyplnění krátkého dotazníku, na jehož základě se vám telefonicky ozveme a domluvíme přesný čas rozhovoru.



Pokud budete mít zájem pomáhat nám i dál, během roku 2023 vás rádi zapojíme do celé řady dalších aktivit, na jejichž konci by měl být nový, modernější a především responsivní TenisPortal.