Texas dobyla Garciaová. Francie má druhou vítězku Turnaje mistryň

Caroline Garciaová dlouho neprožívala povedenou sezonu. Do poloviny června jen jednou vyhrála alespoň dvě utkání po sobě, zápasovou bilanci měla 9-11 a navíc dva měsíce nehrála kvůli zranění chodidla.



Nakonec však získala čtyři tituly a prožila životní sezonu zakončenou tím nejlepším možným způsobem. Triumfem na Turnaji mistryň.



Na ten se 29letá rodačka ze Saint-Germain-en-Laye kvalifikovala podruhé v kariéře (v roce 2017 vypadla v semifinále) a přestože na něj dorazila bez formy (prohrála 4 z 5 posledních zápasů), v texaském Fort Worth navzdory jedné porážce ve skupině vystoupala až na vrchol.



Francouzská tenistka se oklepala z prohry se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a po jednodenním odpočinku zvládla tři těžké bitvy během tří dnů. V sobotu v přímém souboji o postup ze skupiny zdolala v tie-breaku třetího setu Darju Kasatkinovou, v nedělním semifinále přehrála Mariu Sakkariovou a v pondělním finále si poradila bez ztráty servisu s Arynou Sabalenkovou.



Obě finalistky se ve stominutovém zápase, který nabídl jedinou shodu a jediný brejk, opíraly o skvělý servis. Garciaová, nejstarší finalistka vyvrcholení sezony od roku 2017 (Venus Williamsová), i díky 11 esům nečelila žádnému brejkbolu, sama ten svůj jediný v úvodu druhé sady využila a zvítězila 7-6 6-4. Vzájemnou bilanci otočila na 3-2.



"Jsem teď obrovsky šťastná. Dnes to bylo šílené finále, spousta intenzity v každé výměně. Udržela jsem nervy na uzdě a šla bod po bodu, hru po hře," zářila spokojená Garciaová v pozápasovém rozhovoru.







Garciaová hrála finále Turnaje mistryň jako třetí Francouzka v historii po Amélii Mauresmové (2003, 2005, 2006) a Mary Pierceové (1997, 2005). A stala se druhou francouzskou šampionkou po Mauresmové, která v roce 2005 v Los Angeles v jediném čistě francouzském finále udolala krajanku Pierceovou.



Garciaová letos poprvé vyhrála víc jak dva turnaje (4) během jedné sezony a navíc pokaždé na jiném povrchu, což v tomto roce dokázala jako jediná. V červnu slavila na trávě (WTA 250 Bad Homburg), v červenci na antuce (WTA 250 Varšava), v srpnu na hardu (WTA 1000 Cincinnati) a nyní i v hale (Turnaj mistryň).

Bad Homburg

Warsaw

Cincinnati

Fort Worth



An incredible six months for @CaroGarcia #WTAFinals pic.twitter.com/wrTHNAvJZo — wta (@WTA) November 8, 2022

In the last 45 years, Caroline Garcia is the 3rd French player to win 4 or more titles in a single season after Mary Pierce (1998), Amelie Mauresmo (2001, 2004, 2005 and 2006).#WTAFinals — WTA Insider (@WTA_insider) November 8, 2022

Ve Fort Worth ve svém největším finále vylepšila svou skvělou bilanci v zápasech o titul na 11-3. Povedenou sezonu navíc okořenila prvním grandslamovým semifinále (US Open) a ziskem druhého grandslamového titulu ve čtyřhře (French Open s krajankou Kristinou Mladenovicovou). A poprvé během jedné sezony porazila víc jak pět hráček Top 10, s nimiž má v roce 2022 bilanci 8-4.



"Jsem pyšná na práci, kterou jsem za celý rok odvedla. Dnešní zápas byl skvělý a jsem opravdu moc šťastná za zisk nejcennějšího titulu," uvedla.



Garciaová, jež byla ještě na konci května až na 79. místě světového žebříčku, zakončí sezonu poprvé v kariéře v Top 5. Posunem na 4. místo vyrovná své maximum.



"Je strašně důležité jít neustále směrem dopředu. Pokud se nezlepšujete, jsou to kroky zpět. A to je něco, co já ani nikdo z mého týmu nechce," prohlásila Garciaová.

Caroline Garcia is the 1st Frenchwoman to win 8 or more matches vs. Top 10 opponents in a year since Amelie Mauresmo in 2006.



Garcia's Top 10 wins: Swiatek, Sakkari (2x), Pegula, Sabalenka (2x), Gauff, Kasatkina.#WTAFinals — WTA Insider (@WTA_insider) November 8, 2022



24letá Sabalenková, která v semifinále nečekaně vyřadila světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, hrála Turnaj mistryň druhý rok po sobě. Zakončit sezonu prvním letošním a nejcennějším triumfem ale nedokázala. Prohrála i 3. letošní finále, v nichž má teď bilanci 10-8.



"Jen na malou chvíli klesla úroveň mé hry. V tie-breaku a prvním gamu druhého setu. To rozhodlo. Odvedla jsem maximum, ale ona hrála neuvěřitelně," uznala Sabalenková, jež udělala jen tři dvojchyby, z toho dvě v klíčovém tiebreaku. Letos přitom spáchala 428 dvojchyb (v prvních sedmi zápasech roku jich nasekala 105), žádná jiná tenistka se nedostala ani na 300 dvojchyb.



Turnaj mistryň už posedmé v řadě poznal novou šampionku. Garciaová navázala na předchozí vítězky Garbiňe Muguruzaovou, Ashleigh Bartyovou, Elinu Svitolinovou, Caroline Wozniackou, Dominiku Cibulkovou a Agnieszku Radwaňskou.