Těžký start pro Kvitovou. Na úvod Roland Garros utekla Minnenové z mečbolu

Petra Kvitová porazila Greetu Minnenovou ve dvou setech předloni na antuce ve Stuttgartu i letos na úvod Australian Open, ale tentokrát se na antukovém dvorci Suzanne Lenglenové dlouho trápila.



Od prvních výměn česká favoritka hodně kazila a v setu se držela zuby nehty. Za stavu 4-5 sice nenechala soupeřku dopodávat, ale ve zkrácené sadě udělala od stavu 3-4 dvě dvojchyby a o set přišla.

Statistiky zápasu

Minnenová - Kvitová 4 esa 4 7 dvojchyby 11 57 %

1. podání 'in' 63 %

66 %

úsp. 1. podání 80 %

48 %

úsp. 2. podání 49 %

17 winnery 43 27 nevyn. chyby 44 6/8 hra na síti 15/20 3/4 brejkboly 5/9 95 celkem bodů 114 čas: 2:16

Ve druhém setu Kvitová výborně podávala, čtyřikrát neztratila při svém servisu ani fiftýn, ale když mohla sadu za stavu 5-4 dopodávat, tak selhala. Vzápětí za stavu 5-6 čelila vyřazení, při mečbolu ale trefila vítězný křížný bekhend.



"Nepřemýšlela jsem nad tím, že to je mečbol. Dala jsem vítězný míč, což bylo v té chvíli skvělé," řekla na tiskové konferenci. V tie-breaku proměnila setbol po ráně z forhendu, po kterém míč olízl lajnu, což potvrdil hlavní rozhodčí.



Třetí set už patřil loňské semifinalistce, Belgičanka rychle prohrála pět gamů a na poslední chvíli alespoň odvrátila 'kanára'. Kvitová, která dala 43 vítězných míčů a udělala 44 chyb (z toho 11 dvojchyb), poté zápas ukončila a zvedla ruce vysoko do vzduchu.



"Ona hrála velmi dobře, má dobrou hru na antuku a z mé strany to nebylo od začátku dobré. Trápila jsme se, špatně podávala, dělala dvojchyby a necítila se nejlíp. Nebojovala jsem jen s ní, ale i sama se sebou. Jsem ráda, že jsem na konci vyhrála nad ní i nad sebou," řekla Kvitová.



Na Roland Garros hraje dvojnásobná wimbledonská vítězka podvanácté a pojedenácté nechybí ve druhém kole. Vstup do turnaje nezvládla jen před 11 lety. Jejím maximem jsou semifinále ze sezon 2012 a 2020.



O postup do třetího kola si 31letá Kvitová zahraje s o tři roky starší Ruskou Jelenou Vesninovou, s níž ve dvou vzájemných duelech neztratila ani set.



Bývalá 13. hráčka žebříčku WTA a nejlepší deblistka světa Vesninová se v březnu vrátila na kurty po bezmála tříleté mateřské pauze. Po několika startech ve čtyřhře dnes odehrála třetí zápas ve dvouhře a připsala si první singlovou výhru od 15. května 2018, když Bělorusku Olgu Govorcovovou deklasovala 6-1 6-0.



Dnes se z českých tenistek představí ještě Marie Bouzková a Kateřina Siniaková, které čeká vzájemný souboj.



V pondělí v Paříži odstartují předloňská finalistka Markéta Vondroušová, kterou čeká Estonka Kaia Kanepiová, a Tereza Martincová, jež ve své premiéře na pařížském grandslamu narazí na Srbku Ivanu Jorovičovou. Až v úterý dojde na druhé české derby čerstvé šampionky ze Štrasburku Barbory Krejčíkové s Kristýnou Plíškovou a na duely Karolíny Plíškové s Chorvatkou Donnou Vekičovou a Karolíny Muchové s Němkou Andreou Petkovicovou.