Thiem na úvod svého turnaje v Kitzbühelu porazil Ruuda. Bod mají i Berrettini, Rubljov a Bautista

Dominic Thiem si v posledních týdnech na malé zápasové vytížení stěžovat nemůže. Od 27. května odehrál už 20 zápasů; čtyři výhry ho posunuly k triumfu na Adria Tour v Bělehradu, na dlouhodobé akci Austrian Series Pro ve Vídni má bilanci 10-1, na UTS v Nice vyhrál 3 ze 4 duelů a včera úspěšně vstoupil do 'svého' turnaje Thiem's 7, který pořádá na domácí antuce v Kitzbühelu.



Thiem's 7 se hraje formátem Turnaje mistrů se dvěma čtyřčlennými skupinami, semifinále a finále. Tenisté si rozdělí prémie ve výši 300.000 eur (8 milionů korun), vítěz získá třetinu. Startuje pět hráčů Top 20.



'Hlavní pořadatel' a zároveň největší hvězda turnaje Thiem si ve svém úvodním zápase poradil s Casperem Ruudem. S jednadvacetiletým Norem to ale neměl lehké, když zvítězil 7-5 7-6 poté, co ve druhém setu otočil vývoj ze stavu 1-4. Stejné manko pak musel třetí hráč světa dohánět i v tie-breaku.



"Všech osm hráčů tady má velkou úroveň, takže je člověk pod tlakem. Každá výhra je důležitá, protože každý se chce dostat do semifinále," řekl šestadvacetiletý Rakušan Thiem po skalpu 38. hráče světa Ruuda, kterého zdolal před zraky zhruba 500 fanoušků.



"Je to příjemné a mnohem lepší hrát před pár stovkami lidí, než nehrát vůbec. Chci poděkovat všem, že přišli. Užíval jsem si každou vteřinu a doufám, že fanoušci také," dodal dvojnásobný finalista Roland Garros.







Ve druhém zápase 'Thiemovy' skupiny zvítězil Rus Andrej Rubljov, který po velké bitvě udolal 3-6 6-4 15-13 Němce Jana-Lennarda Struffa. V dramatickém rozhodujícím super tie-breaku odvrátil tři mečboly, než sám využil svou čtvrtou šanci na ukončení zápasu.



"Byl to thriller. Zápas měl vysokou úroveň a jsem moc rád, že si na takové akci mohu zahrát. Je to příjemné cítit znovu soutěžní adrenalin," pochvaloval si dvaadvacetiletý Rubljov.



14. hráč světa Rubljov před třemi týdny i díky výhrám nad Marinem Čiličem a Alexanderem Zverevem postoupil do finále Adria Tour v Zadaru. Souboje o titul se světovou jedničkou Novakem Djokovičem se ale nedočkal, vyvrcholení turnaje bylo zrušeno kvůli rozšíření nemoci Covid-19 mezi účastníky turnaje.



Také favorit skupiny B nezaváhal. Světová osmička Ital Matteo Berrettini zahájil akci pod Hahnenkammem výhrou 7-6 6-3 nad domácím outsiderem Dennisem Novakem a po sérii zápasů na tvrdém povrchu v Nice tak zaznamenal úspěšný přesun na antuku.



"Jsem šťastný, protože zápas na antuce jsem hrál po roce. Podmínky tady v Kitzbühelu mám moc rád. Je to skvělá akce se skvělými tenisty, což v tuhle dobu rozhodně není jednoduché uspořádat," uvědomuje si Berrettini.



Souboj dvou hráčů druhé světové dvacítky v Tyrolsku vyhrál Roberto Bautista. Španělský tenista si poradil 6-4 6-3 s Rusem Karenem Chačanovem a připsal si důležitý bod v boji o postup do semifinále.



Ve středu dojde na souboje Thiem - Rubljov, Ruud - Struff, Berrettini - Bautista a Chačanov - Novak.



Původně měl na Thiem's Seven startovat také Gaël Monfils, ale už dříve omluvil. Kvůli nemoci Covid-19 se museli odhlásit Bulhar Grigor Dimitrov a Chorvat Borna Čorič.

• EXHIBICE THIEM'S 7 - KITZBÜHEL •

Rakousko, antuka

úterní výsledky (07. 07. 2020) • Skupina A • Thiem (Rak.) - Ruud (Nor.) 7-5 7-6(4) Rubljov (Rus.) - Struff (Něm.) 3-6 6-4 15-13 • Skupina B • Berrettini (It.) - Novak (Rak.) 7-6(6) 6-3 Bautista (Šp.) - Chačanov (Rus.) 6-4 6-3 průběžné pořadí skupin