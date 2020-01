Thiem porazil Zvereva a na Australian Open si zahraje o první grandslamový titul

Dominic Thiem po čtvrtfinálové výhře nad světovou jedničkou Rafaelem Nadalem nevstoupil do utkání s Alexanderem Zverevem dobře a první set ztratil 3-6.



"Nebylo to nic jednoduchého se zotavit, s Nadalem jsem hrál přes čtyři hodiny, každá výměna byla intenzivní a dlouhá. Nebylo snadné vrátit se na kurt a být připravený. V první sadě jsem měl nějaké problémy, tolik se mi nedařilo," uznal Thiem v rozhovoru na kurtu.



Ve svém celkově pátém grandslamovém semifinále a prvním mimo Roland Garros se ale třiadvacetiletý Rakušan dokázal do zápasu dostat. Ve druhé sadě o čtyři roky mladšímu Zverevovi sebral dvakrát podání a srovnal krok.



Ve třetím setu Thiem neudržel vedení 3-1 a za stavu 4-5 čelil dvěma setbolům. Důležitý game ale získal, což mu dodalo sebedůvěru. "Nebyly to příjemné okamžiky. Uvědomoval jsem si, že je to možná klíčový moment zápasu. Zahrál jsem trochu jinak a dopadlo to dobře."



Thiem vyhrál třetí i následný čtvrtý set v tie-breaku a navázal tak na tři úspěšné zkrácené hry ze zápasu s Nadalem. Znovu v nich předváděl svůj nejlepší tenis a obě získal pro sebe.



"Myslím si, že tie-breaky jsou vždycky 50 na 50. Pro mě bylo strašně důležité, že jsem měl dobré starty do obou zkrácených her, rychle jsem vedl 3-0 a to mi dodalo sebevědomí," líčil rakouský tenista bezprostředně po již sedmé výhře v devátém vzájemném střetnutí.



"Byl to neuvěřitelný zápas, byla to bitva. Bylo strašně těžké proti němu hrát, proti těm jeho prvním servisům. Jsem strašně šťastný," svěřil se.



Zverev uznal, že soupeř byl lepší. "V důležitých chvílích jsem nezahrál své maximum. On ano. Proto se zápas přiklonil na jeho stranu," řekl Zverev, který hrál poprvé grandslamové semifinále.



Podle něj Thiem momentálně hraje nejlepší tenis v životě. "Hraje plošší údery. Dříve byl komplexní antukový hráč, spousta pohybu, hodně obíhání, takové věci. Teď má komplexní hru i na tvrdé dvorce," řekl o svém přemožiteli.







Thiem díky zvládnutým tie-breakům poprvé postoupil do grandslamového finále mimo pařížskou antuku, na které v letech 2018 a 2019 podlehl vždy Nadalovi, a stal se prvním Rakušanem ve finále Australian Open.



V boji o první grandslamový titul Thiem vyzve sedminásobného šampiona Srba Novaka Djokoviče, který finále v Melbourne nikdy neprohrál. Dvaatřicetiletý Djokovič ve včerejším semifinále vyřadil Švýcara Rogera Federera.



Thiem prohrává ve vzájemné bilanci s o šest let starším Srbem 4-6, z toho 1-4 na tvrdém povrchu. Na grandslamu se zatím střetli třikrát a pokaždé na antukovém Roland Garros, kde dvakrát - naposledy loni v semifinále po pětisetové bitvě - zvítězil rakouský tenista. Ten vyhrál i poslední souboj loni na Turnaji mistrů.



Nicméně Thiem nebude v utkání s Djokovičem favoritem. Na Australian Open nikdo nezískal více titulů než Djokovič, na jehož straně budou i zkušenosti z velkých zápasů. V neděli bude usilovat o sedmnáctý grandslamový titul, naopak Thiem do letoška v Melbourne nepřešel přes čtvrté kolo.



"Já se na ten zápas hodně těším a udělám všechno pro to, abych Djokoviče potrápil. Budu muset být trpělivý," dodal čerstvý finalista.



Zverev kvůli porážce ve svém prvním grandslamovém semifinále nepřidá dalších 10.000 dolarů na obnovu hostitelské země po rozsáhlých ničivých požárech, které slíbil za každé své vítězství v Melbourne. V případě triumfu Němec dokonce plánoval věnovat Australanům celou prémii 4,12 milionu.

• AUSTRALIAN OPEN 2020 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 71.000.000 australských dolarů

páteční výsledky (31. 01. 2020) • Dvouhra mužů - semifinále • Thiem (5-Rak.) - Zverev (7-Něm.) 3-6 6-4 7-6(3) 7-6()