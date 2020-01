Thiem ukončil po dvou týdnech spolupráci s Musterem

"Ještě než to všechno začalo, řekli jsme si, že to zkusíme. A když to nebude dobré, tak to zase ukončíme. A tak to taky je," řekl Thiem dnes v Melbourne po vítězství nad Američanem Taylorem Fritzem.

Dvaapadesátiletý Muster, někdejší první hráč světa a vítěz French Open z roku 1995, byl na nedávném ATP Cupu v Austrálii na Thiemovo přání kapitánem Rakušanů. Původní spolupráce byla dohodnutá na 20 týdnů v roce.