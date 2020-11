Thiem už je zdravý. Dnes odletí na Turnaj mistrů do Londýna

Thiem měl problémy s puchýři na noze už na domácí halové akci ve Vídni, kde obhajoval titul a ve čtvrtfinále prohrál s pozdějším šampionem Andrejem Rubljovem. Následně se odhlásil z Masters v Paříži, aby stihl nohu doléčit a byl stoprocentně připravený na Turnaj mistrů, který začíná v neděli.

A povedlo se. Nejlepší rakouský tenista už je v pořádku, zase v plném tréninkovém zatížení a dnes odletí do Londýna, kde se závěrečný vrchol sezony na nějakou dobu uskuteční naposledy, příští ročník už proběhne v italském Turíně.

On Wednesday I am leaving for London... https://t.co/JtNumpYuBQ