Thiem z 0-2 na sety otočil nervózní finále US Open se Zverevem a slaví první grandslamový titul

US OPEN - Dominic Thiem ve finále letošního US Open prohrával s Alexanderem Zverevem, který hrál své první grandslamové finále, o dva sety a brejk, ale využil zaváhání soupeře a dostal se zpět do zápasu. A nakonec nervózní bitvu, v níž oba aktéři v pátém setu podávali na vítězství, vyhrál 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6) a jako první v open éře dokázal otočit finále newyorského grandslamu z 0-2 na sety. Sedmadvacetiletý Thiem se premiérového grandslamového vavřínu dočkal až na čtvrtý pokus a stal se prvním rakouským šampionem US Open a teprve druhým rakouským grandslamovým vítězem v historii.