Thiem zdolal Nadala ve dvou tie-breacích a po pár hodinách mohl slavit postup

Loňský finalista Dominic Thiem a dvojnásobný finalista Rafael Nadal v neděli vstoupili do Turnaje mistrů výhrami a dnes je tak podle tradice čekal vzájemný souboj ve druhém kole bojů ve skupině.



Thiem s Nadalem na sebe narazili už popatnácté, ale teprve potřetí na tvrdém povrchu a vůbec poprvé v hale. Naposledy letos ve čtvrtfinále Australian Open vyhrál 3-1 na sety o sedm let mladší Rakušan, když všechny sety získal v tie-breaku.



A právě ve zkrácených hrách Thiem rozhodl i dnešní duel v londýnské O2 areně.



V prvním dějství se ani jeden z aktérů nedostal k brejkbolu. V tie-breaku byl dlouho v vedení Nadal, jenže za stavu 5-2 dvakrát po sobě prohrál výměnu po svém servisu, za stavů 6-5 a 7-6 nevyužil setbol a naopak Thiem proměnil hned svou první příležitost.



Ve druhém setu se Nadalovi povedl první brejk na 4-3, ovšem vzápětí také on poprvé neudržel podání a navíc za stavu 4-5 a 0-40 musel odvracet tři mečboly v řadě. Se všemi si sice poradil, ale ve zkrácené hře si třetí sadu vynutit nedokázal.



"Tohle byl určitě jeden z nejlepších zápasů, co jsem kdy odehrál. Vážně skvělý zápas. Od prvního míčku až po poslední," řekl Thiem. "Ale po pravdě řečeno jsem měl štěstí, že jsem vyhrál první set," uznal.



Měl také radost, že krajanům alespoň pozvedl náladu po dnešním zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. "Doufám, že doma si to lidé aspoň trochu užili. A na chvíli zapomněli na těžké časy, které teď prožíváme," dodal.



Oba tenisté měli velmi dobrý poměr vítězných úderů oproti nevynuceným chybám. Thiem 37-22, Nadal 25-16.



"Oba jsme hráli na hodně vysoké úrovni. Ale zasloužil si vyhrát, protože v některých klíčových chvílích hrál trochu líp. Rozhodlo jen pár detailů. Ale ani já nehrál zle, proto z toho nemám špatný pocit," řekl vítěz 20 grandslamů a třináctinásobný šampion antukového Roland Garros.







Thiem odehrál proti Nadalovi devět tie-breaků a sedm z nich vyhrál. Zápasovou bilanci snížil na 6-9, když poprvé proti Nadalovi vyhrál dva duely po sobě.



Thiem, jenž cestou do loňského finále porazil Novaka Djokoviče či Rogera Federera, už má jistotu 1. místa ve skupině. Dala mu jí večerní výhra obhájce titulu Stefanose Tsitsipase nad ruským debutantem Andrejem Rubljovem.



Nadal, jehož maximem na Turnaji mistrů jsou finále z let 2010 a 2013, ve čtvrtek svede s Tsitsipasem přímý souboj o 2. místo ve skupině a postup do semifinále. Třiadvacetiletý Rubljov je před zápasem s Thiemem bez šance na postup..