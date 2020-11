Tsitsipas přežil mečbol s Rubljovem a s Nadalem se utká o semifinále

Stefanos Tsitsipas loni při svém debutu na Turnaji mistrů triumfoval. Letos ale začal porážkou s Dominicem Thiemem a jediný míček od porážky ho dělil i ve druhém vystoupení proti Andreji Rubljovovi.



Dvaadvacetiletý Řek sice začal výborně a první set získal za pouhých 19 minut, jenže v dalším průběhu nevyužil ani jeden ze sedmi brejkbolů, sám jediný brejkbol nezlikvidoval a nakonec měl namále.



V tie-breaku rozhodujícího dějství totiž neudržel vedení 5-2 a za stavu 5-6 čelil mečbolu při podání soupeře. Ovšem nováček na Turnaji mistrů Rubljov spáchal svou jedinou dvojchybu v utkání a to se mu stalo osudným.



"Byl to neuvěřitelný zápas z obou stran, vyprodukovali jsme výborný tenis," komentoval Tsitsipas, který se ve vzájemné bilanci ujal vedení 4-3.

He lives to fight another day



@StefTsitsipas will now face Nadal for a spot in the semi-finals!



: @TennisTV | #NittoATPFinalspic.twitter.com/BTuIDeIMSQ — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020



"Na konci to pro mě byla úleva, že se veškeré úsilí vyplatilo. Jsem moc rád, že jsem prokázal odhodlání a nevzdal jsem se, i když jsem už čelil mečbolu. Měl jsem štěstí a nakonec jsem předvedl několik skvělých úderů," radoval se řecký mladík.



"Mít možnost hrát tyhle zápasy ve vysoké intenzitě proti skvělým soupeřům mi dává možnost se neustále učit a růst. Dnešek mě také naučil něco nového. I když jsem vyhrál, tak má co zlepšovat. Jsem si jistý, že s tímto nastavením mysli a ochotou věnovat čím dál více úsilí tomu, co dělám, se nakonec vyplatí," dodal Tsitsipas.



Zatímco třiadvacetiletý Rus je před závěrečným duelem ve skupině proti Thiemovi bez šance na postup do semifinále, Tsitsipas si o 2. místo zahraje v přímém souboji s Rafaelem Nadalem (h2h 1-6). Španěl dnes v odpoledním utkání podlehl Thiemovi.

Thiem wins the group & advances to the semi-finals

Rublev is eliminated from contention

Nadal & Tsitsipas will play for the second semi-final spot#NittoATPFinals pic.twitter.com/iMDr97RHf3 — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020