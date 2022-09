Tiafoe na US Open dál válí. Po Nadalovi vyřadil i Rubljova a poprvé si zahraje grandslamové semifinále

US OPEN - Frances Tiafoe na US Open po cestě do svého premiérového grandslamového semifinále ztratil jediný set. Čtyřiadvacetiletý Američan ve čtvrtfinále přehrál Andreje Rubljova a navázal na senzační skalp čtyřnásobného šampiona Rafaela Nadala. O teprve páté kariérní finále si zahraje s Jannikem Sinnerem, nebo Carlosem Alcarazem. Rubljov nezvládl ani své šesté čtvrtfinále na majorech a už popáté neuhrál set.

Frances Tiafoe před cestou do New Yorku neprožíval nijak povedený rok, na kontě měl pouhá dvě semifinále, a to na nejmenších akcích ATP 250. Ve Flushing Meadows však září a po cestě do svého premiérového semifinále na turnajích velké čtyřky ztratil jediný set.

Po Marcosovi Gironovi, Jasonovi Kublerovi a Diegovi Schwartzmanovi si ve čtyřech setech vyšlápl na čtyřnásobného šampiona Rafaela Nadala a na svůj nejcennější skalp na majorech navázal vítězstvím 7-6(3) 7-6(0) 6-4 nad Andrejem Rubljovem, který nezvládl ani své šesté čtvrtfinále na grandslamech, popáté v něm neuhrál set a s Američanem tady prohrál druhým rokem po sobě.

V úvodním dějství sice Tiafoe čelil setbolu, nicméně s hrozbou si poradil a set urval v tie-breaku. Stejným poměrem skončila i druhá sada, ve zkrácené hře svému ruskému vrstevníkovi nepovolil jediný bod a zvládl i šestý tie-break na turnaji. Jediný brejk byl k vidění v sedmé hře třetího dějství, po dvou odvrácených brejkbolech jej potvrdil a utkání doservíroval čistou hrou a zakončil 18. esem.

Čtyřiadvacetiletý Tiafoe se stal prvním domácím semifinalistou US Open od roku 2006 (Andy Roddick, finále) a mezi nejlepší kvarteto na závěrečném grandslamu sezony prošel jako první Američan tmavé pleti po 50 letech (Arthur Ashe), a to na dvorci pojmenovaném právě po legendárním tenistovi. Navíc si zajistil debut v Top 20.

Syn imigrantů ze Sierry Leone bude o své teprve páté finále na hlavním okruhu a první na majorech bojovat s Jannik Sinnerem, nebo Carlosem Alcarazem.

O semifinalistech horní poloviny pavouka se rozhodlo už včera, vzájemný souboj si zajistili Karen Chačanov s Casperem Ruudem.