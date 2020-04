Tipsarevič: Představte si ten skandál, pokud by se na US Open někdo z hráčů nakazil

"Pořád nevylučuju možnost, že se ještě letos bude hrát. Ale US Open vidím s velkým otazníkem," řekl Tipsarevič balkánskému webu Sport Klub.



"Myslím, že Spojené státy americké budou nejhůře zasaženou zemí pandemií koronaviru a bude tak strašně těžké dostat situaci pod kontrolu ještě do konce srpna, kdy je na programu US Open," uvažuje pětatřicetiletý Srb, který loni ukončil kariéru.



Epidemie v Americe propukla později než v Evropě a počet pozitivně testovaných pacientů v závislosti na počtu obyvatel zatím není tak vysoký, jak v nejhůře zasažených států v Evropě.



Jen pro představu: v Americe je nyní na milion obyvatell pozitivně testovaných 1018 lidí, ve Španělsku 2888, ve Švýcarsku 2459, v Itálii 2133, ve Francii 1422 a v Česku 429. Čísla jsou však zkreslena také plošností testování



Podle Tipsareviče se ale bude situace výrazně horšit a bylo by bláznivé v současnosti pořádat tak velkou akci, jako US Open. Navíc připomíná i aféru z roku 2015, kdy Americká tenisová asociace (USTA) musela po prohraném soudu zaplatit slušný balík Kanaďance Eugenii Bouchardové.



"Asi si pamatujete, jak Bouchardová před pár lety upadla v šatně a zažalovala pořadatele US Open. Soud pak vyhrála a jako odškodné dostala pár milionů dolarů," zavzpomínal čtvrtfinalista z let 2011 a 2012 Tipsarevič.



"A umíte si představit situaci, kdy se organizátoři rozhodnou US Open pořádat, někdo z hráčů se nakazí a bude mít vážné následky? Jen si představte ten skandál," zamyslel si bývalý osmý hráč světa Tipsarevič.



Začátek grandslamu v New Yorku je naplánován na 31. srpna, o týden dříve začíná kvalifikace. A dalo by se očekávat, že pořadatelé by se před případnými žalobami chtěli předem pojistit. Ať už u pojišťoven, nebo přímo se samotnými hráči podpisem smluv o startu na vlastní nebezpečí.