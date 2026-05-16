Titul byl daleko. Krejčíková ve finále nestačila, titul z Parmy slaví Jastremská

DNES, 14:15
Aktuality 56
CHALLENGER PARMA - Barbora Krejčíková na svůj první titul od Wimbledonu 2024 nedosáhla. Ve finálovém zápase na challengeru v Parmě podlehla ukrajinské soupeřce Dajaně Jastremské hladce dvakrát 3:6.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Yastremska Dayana
Barbora Krejčíková v akci (© ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Krejčíková - Jastremská 3:6, 3:6

Jen zhruba dvě hodiny po dohrávaném semifinálovém utkání s Jessicou Bouzasovou šla Jastremská do finálového boje proti Krejčíkové. A česká tenistka vstoupila do utkání sebejistě, když své úvodní podání získala čistou hrou. Ukrajinka se na srovnání stavu pořádně nadřela, k brejkbolu však soupeřku nepustila a stav byl 1:1.

V následujícím gamu se Krejčíková dostala do velkých problémů, se stavem 15:40 si ale dokázala poradit, odvrátila dva brejkboly a znovu šla do vedení. V dalších třech gamech neměly tenistky žádný problém pohlídat si podání a stav byl tak vyrovnaný – 3:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sedmá hra se ale dvojnásobné grandslamové šampionce vůbec nepovedla. Agresivně hrající Jastremská s přehledem prolomila své rivalce servis a šla poprvé v zápase do vedení. Rodačka z Oděsy brejk s problémy potvrdila a zvýšila na 5:3. Krejčíková v následujícím gamu sice smazala na svém podání ztrátu 0:40, o hru nakonec ale přece jen přišla. Podruhé v zápase si prohrála podání a úvodní dějství ztratila za 38 minut 3:6.

 

Druhý set se dlouho nesl ve znamení podávajících hráček. První starosti na servisu měla až v páté hře Jastremská, s brejkovým nebezpečím si ale dokázala bez větších problémů poradit. Krejčíková ve druhém setu výrazně zlepšila podání. V úvodních třech gamech na servisu ztratila jen tři body a čistou hrou srovnala na 3:3.

Bývalá světová dvojka měla velkou šanci na returnu v sedmé hře. Při podání Jastremské si vypracovala tři brejkboly, Ukrajinka ale pokaždé zachovala chladnou hlavu a podání si udržela. Krejčíková mohla zahozených možností vzápětí hořce litovat. Za stavu 3:4 si poprvé v sadě prohrála podání a soupeřka si už šanci ujít nenechala. Jastremská utkání dopodávala čistou hrou a po hodině a 26 minutách a výhře 6:3, 6:3 se mohla radovat z titulu.

Výsledky dvouhry na challengeru v Parmě

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

56
Přidat komentář
MARECEK7
16.05.2026 18:10
Příště může zkusit W75 třeba vyhraje
Reagovat
tenisman1233
16.05.2026 18:27
Kvalita turnaje byla jako na průměrné 250,takže ten turnaj kvalitu má,Bára si zaslouží ocenit za postup do finále,pro ní na rozehraní ideální,neposílej ji na ITF.
Reagovat
aligo
16.05.2026 18:53
Co to meleš, obsazením to byl silný turnaj. Bára úhrada pěkný výsledek a úhrada dobré bitvy
Reagovat
Vlk-v-trave
16.05.2026 17:08
Tak po tom MTO teda jeste horsi s delkou uderu, se nedokazala dobre Barus trefit do kurtu... snad to bylo jen neco preventivniho a nic vazneho...
Reagovat
tommr
16.05.2026 17:17
a ty se pak divíš že je Bára u nás nedoceněná. V posledních letech se u skoro každýho jejího zápasu dohadujeme jestli ho vypustila protože je zraněná nebo nemocná nebo ho jen prostě odflákla ...
Reagovat
Vlk-v-trave
16.05.2026 17:46
ano ja se divim...;-) a nemluvim ted... ale uz od toho RG...;-)
Reagovat
tommr
16.05.2026 16:53
Bára se vůbec nesnaží se zápasem něco udělat! Bud je zase zraněná nebo dnešní zápas prostě vypouští ...
Reagovat
Vlk-v-trave
16.05.2026 16:55
Si vzala mto.
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 17:08
Když se před desátou hrou druhého setu vracela na kurt, tak trošičku kulhala.
Reagovat
tommr
16.05.2026 17:19
Před desátou hrou? To asi těžko když druhej set skončil 3:6 ...
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 17:20
osmou, sorry.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 17:25
sis trošku, trošičku zapřeháněl
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 18:24
Neumím počítat, asi se vrátím do školy.
Reagovat
Mony
16.05.2026 16:27
Bára výborná taktika!
Nechat soupeřku vyhrát 1., tedy dnes 4.set a 6.set jí nechat lézt po čtyrech
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:30
ale předpoklad je vyhrát 2.set
Reagovat
Mony
16.05.2026 16:51
Zatím to vypadá, že hraje 5.set Bára ..nějak jí to neběhá
Reagovat
tommr
16.05.2026 16:45
pokud dojde na třetí set tak po čtyřech poleze spíš Bára. Už teď na míčky který nejdou přímo na ní vůbec nereaguje ...
Reagovat
tenisman1233
16.05.2026 16:49
Teď už se ani nepohybuje celoplošně.
Reagovat
Vlk-v-trave
16.05.2026 16:52
mto
Reagovat
tommr
16.05.2026 16:23
Bára Krejčíková zatím bída s nouzí. Hlavně na returnu je úplně marná ...
Reagovat
aligo
16.05.2026 16:35
Kde sleduješ?
Reagovat
tommr
16.05.2026 16:43
SportZone ...
Reagovat
lvicek
16.05.2026 16:45
https://www.wtatennis.com/tournaments/2041/parma-125/2026/live
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:58
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 17:10
Stopětadvacítky jsou tam zdarma jenom proti registraci. Stačí klidně Google.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 17:13
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 17:22
jinak díky za Kaštánka. Čekají mě ještě 3díly, vrahoun je už napíchnutý, že je to policajt jsem tipoval, ale ne tenhle Jinak klasická serverská morbiďárna , ale drží pohromadě lépe než ten Díra, jakkoli měl výraznější hlavní postavu.
Reagovat
pantera1
16.05.2026 17:25
Dej si ještě na Netflixu Nevinu, španělský seriál v hlavní roli Mario Casas, je to výborný, dala jsem to na jeden zátah, nedalo se od toho odtrhnout.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 17:31
mně se líbil španělský Money heist a ještě mám před sebou druhou sérii, i když už bohužel v režii Netflixu. Ale dík za tip!
Jak jsem z toho vypadl, mají teď Španělé nějakého výrazného režiséra jsko Almódovar, starší klasiky nepočítaje...
Reagovat
pantera1
16.05.2026 17:42
https://www.csfd.cz/film/457067-neviditelny-host/recenze/
Tohle je taky lahůdka
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 17:47
ta moje poslední věta měla být otázkou...
Tedy Oriol je kvalitní nebo tento konkrétní film?
Reagovat
pantera1
16.05.2026 17:55
Ano film, abych pravdu řekla, jedu vždycky filmografii herce kterej mě zaujme. Nebo na doporučení. Španělé poslední dobou točí výborné věci, ale tak slavný další režisér, to nevím. Až tak to nemám zmapovaný.
Reagovat
pantera1
16.05.2026 18:09
Oriol natočil i tu Nevinu a ještě Tělo, další skvělou kriminálku, takže patří k té jejich topce. Umí do toho dát to napětí a dobře se na to dívá.
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 18:40
Papírový dům byl fajn, ale po druhé serii jsem se na to vybodl, nějak mně to přestalo bavit.
Ve španělských režisérech se moc neorientuju, kromě Almodóvara a Saury si žádné nevybavím.
Ale už před několika lety mně dost zaujal polský režisér Patryk Vega. Netočí žádné velké umění, ale opravdu velmi zábavné filmy z různého prostředí, dobře obsazené a zahrané. Zkus to a uvidíš. Na úvod třeba Pitbull: Niebezpieczne kobiety a Pitbull: Nové pořádky. Ty ho dost charakterizují.
Reagovat
pantera1
16.05.2026 18:45
Na Na netflixu je od něj Mory Vratislaví, to taky nemá chybu. Ta policajtka je fakt brutus a je to vostrý jak břitva .
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 18:54
Jeho asi jediné krimi, ale opravdu zajímavé. Pěkně aranžované mordy. Na to pro změnu vzpomínám.
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 18:32
Měl jsem to jeden čas na svém seznamu a pak jsem to zase zrušil. Koukám, 85% a Verbal tomu dal plný počet a veskrze pozitivní komentář, tak tomu dám večer šanci. Díky za tip.
Reagovat
pantera1
16.05.2026 18:36
On mi to doporučil a i toho Neviditelného hosta . To je masakr film a ten konec .
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 18:45
ČSFD mi říká, že jsem to viděl a asi se mně to líbilo(4*), ale já si to nevybavuju ani omylem. Za posledních 20let jsem viděl přes 5000filmů a seriálů, tak se asi nelze divit.
Reagovat
frenkie57
16.05.2026 18:52
Teď jsem dokoukal počit Apple+, s názvem Pluribus. Je to od Vince Gilligana, to je ten, co natočil Perníkového tátu a Volejte Saulovi. Trošku mně to zklamalo, premisa zajímavá, herci také, hlavně Rhea Seehorn, ale děj je hrozně pomalu plynoucí a dost řídký. Na druhou stranu pěkná kamera a humor. Dám tomu ještě šanci v letošní druhé sezóně a uvidíme.
Reagovat
pantera1
16.05.2026 17:27
https://www.csfd.cz/film/834883-nevina/recenze/
Reagovat
Sinuhet1
16.05.2026 17:30
Recenze vypadaji dobre
Reagovat
Diabolique
16.05.2026 16:20
To bylo rychly ...
Reagovat
aligo
16.05.2026 15:56
Je někde stream?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:26
já nenašel
Reagovat
Sinuhet1
16.05.2026 16:30
pokud nekdo mate stream, tak ho sem hodte, ja taky nenasel....
Reagovat
lvicek
16.05.2026 16:36
https://www.wtatennis.com/tournaments/2041/parma-125/2026/live
Reagovat
Sinuhet1
16.05.2026 18:48
lvicku diky, ale ani to za to co tam Bara predvadela nestalo
Reagovat
lvicek
16.05.2026 16:36
Vsechny WTA125 dava WTA TV, staci se jen obycejne zaregistrovat pres e-mail, zadne placeni, sazeni a pod.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 16:59
já znám itfonline, ale WTA vidím poprvé. Vysílají čistě jen WTA125?
Reagovat
Vlk-v-trave
16.05.2026 17:03
zadarmo 125
jak si pak priplatis, tak muzes sledovat vice;-)
maji to uz dlouho, nekde minuly rok jsme to tu resili... po zmene webu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 17:08
ok, díky! Možná mi to vypadlo...

Ale teď už jdu na maminu s kokosovou čokoládou
Reagovat
lvicek
16.05.2026 17:03
Jj, myslim, ze jo. Jsem tam registrovana uz asi rok, ale uprimne nemam vubec cas to sledovat, takze tohle je tak treti turnaj, co jsem si sem tam pustila. Asi to nejak souvisi s tim, ze televize kupuji prava na 250 a vys, tyhle male nevysilaji...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.05.2026 17:08
Reagovat
asgard33
16.05.2026 18:11
Já jsem se zaregistroval během ledna kvůli těm Challengrům,ale všechny zápasy stejně nejsou k vidění.Pokud se hraje souběžně několik zápasů,což platí hlavně na začátku turnajů,tak to pouští pouze po 2 zápasech z Center kurtu a kurtu č.1.Ostatní si hledej kde umíš.Ona ta registrace na wtatennis taky není všespasitelná.
Reagovat
lvicek
16.05.2026 15:54
Přetahovaná o gamy začíná, tak kterápak to dotlačí k vítězství...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist