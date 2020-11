Titul si neodvezou ani z Lince. Hradecká se Siniakovou prohrály i šesté finále

Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková v roce 2017 odehrály téměř kompletní společnou sezonu. Pětkrát se dostaly do finále - v Tchajpeji, Indian Wells, Charlestonu, Praze a na US Open - ale titul vybojovat nedokázaly.



Poprvé od nezdaru v New Yorku ve Flushing Meadows se spolu představily po více než třech letech tento týden na halovém turnaji WTA International v Linci, kde z pozice nasazených jedniček dokráčely do šestého společného finále.



Ale titul ani na šestý pokus získat nedokázaly. V boji o něj české favoritky podlehly 3-6 4-6 čtvrté nasazené dvojici Nizozemce Arantxe Rusové a Slovince Tamaře Zidanšeková.



Siniaková tak v Linci neobhájila loňský triumf, který slavila se svou tradiční parťačkou Barborou Krejčíkovou. Ta se letos soustředila pouze na dvouhru, v níž prohrála až po třísetovém boji v semifinále s nasazenou jedničkou Arynou Sabalenkovou.



Čtyřiadvacetiletá Siniaková získala svou poslední osmou deblovou trofej letos v lednu v Shenzhenu s Krejčíkovou. Pětatřicetiletá Hradecká se ze svého posledního 24. deblového triumfu radovala v srpnu v Praze ve Stromovce po boku Kristýny Plíškové.

• WTA INTERNATIONAL LINEC •

Rakousko, tv. povrch / hala, 202.250 dolarů

nedělní výsledky (15. 11. 2020) • Dvouhra - finále • Rusová/Zidanšeková (4-Niz./Slovin.) - Hradecká/Siniaková (1-ČR) 6-3 6-4