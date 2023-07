To byl výprask. Kvitová získala v osmifinále Wimbledonu jen tři gamy a schytala kanára

Petra Kvitová po slabším období senzačně ovládla podnik WTA 1000 v Miami a stala se vůbec první českou šampionkou turnaje. Poté však laborovala se zraněním nohy a v rámci antukového jara prohrála oba zápasy. Následoval další překvapivý triumf, a sice v Berlíně, dokonce bez ztráty jediného setu. Ve Wimbledonu se tak do české jedničky vkládaly velké naděje.

Dvojnásobná šampionka nejslavnější tenisové akce (2011 a 2014) sice podruhé od roku 2014 prošla do druhého týdne, ale na první čtvrtfinále v tomto období stále čeká. V osmifinále schytala zhruba za hodinu výprask od loňské finalistky Ons Jabeurové, kterou v All England Clubu před čtyřmi lety porazila, a přišla o letošní stoprocentní úspěšnost na travnatých dvorcích.

Statistiky zápasu Kvitová - Jabeurová

Majitelka 31 titulů předvedla v souboji bývalých světových dvojek a aktuálních členek TOP 10 jeden ze svých nejhorších výkonů v kariéře. V utkání trefila jen čtyři vítězné údery a spáchala 26 nevynucených chyb, po prvním podání získala pouhých 46% bodů a po druhém 24% a dokázala odvrátit jen jeden ze sedmi brejkbolů.

V úvodním dějství se odehrálo celkem 37 fiftýnů, Češka jich na svou stranu získala jen 11 a utrpěla potupného kanára. Ve druhé sadě se velmi rychle dostala do manka dvou brejků a k obratu jí nepomohlo ani snížení manka z 1:4 na 3:4. V posledních dvou gamech neuhrála jediný bod.

2023: quarterfinalist

2022: finalist

2021: quarterfinalist@Ons_Jabeur is a #Wimbledon quarterfinalist once again! Picking up the win over Kvitova dropping just 3 games. pic.twitter.com/sAPpvvO0UG — wta (@WTA) July 10, 2023

Svůj nejlepší letošní výsledek na grandslamech tak znovu nevylepšila a dál čeká na první čtvrtfinálovou účast na majorech od French Open 2020. Ve čtvrtfinále dvouhry letošního Wimbledonu je z Čechů pouze Markéta Vondroušová.

"Není to úplně slušné, ale dneska jsem prostě dostala na 'pr' tři tečky a 'l'. A tak jsem to i vzala. Doufala jsem v otočku, že se do zápasu dostanu ještě ve druhém setu, ale dostala jsem výprask. Tak to prostě je a nemůžu s tím nic dělat. Ons je navíc dobrá holka. Proto jsem se u sítě usmívala," řekla Kvitová.

Jabeurová si na druhém grandslamu v řadě zahraje čtvrtfinále, na nedávném French Open v něm padla ve třech setech s Beatriz Haddadovou Maiaovou. Hned o dvojí reparát bude usilovat proti Jeleně Rybakinové, s níž prohrála finále loňského Wimbledonu. S ruskou rodačkou reprezentující Kazachstán má momentálně vyrovnanou bilanci 2:2. Tunisanka vyhrála na trávě od začátku předloňské sezony 26 z 31 duelů.

Čtvrtfinále žen je po pondělním programu kompletní. Kromě Jabeurové s Rybakinovou, které vzdala Haddadová Maiaová, se o semifinále poperou Iga Šwiateková s Elinou Svitolinovou, Vondroušová s Jessicou Pegulaovou a Madison Keysovou s Arynou Sabalenkovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.