To byla jízda! Sinner neměl se Zverevem slitování, v Monte Carlu si zahraje o titul

DNES, 15:15
Aktuality
ATP MONTE CARLO - Jannik Sinner (24) postoupil do finále Masters v Monte Carlu. V semifinálovém duelu si bez větších problémů poradil s Alexanderem Zverevem (28) a zvítězil 6:1, 6:4. Jeho finálovým soupeřem bude vítěz duelu mezi světovou jedničkou Carlosem Alcarazem a domácím Valentinem Vacherotem. Sinner si tak připsal osmé vítězství v řadě proti Zverevovi a postoupil do svého prvního finále v Monte Carlu.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Jannik Sinner si zahraje v Monte Carlu o titul (@ Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Zverev – Sinner 1:6, 4:6

Sinner zvládl semifinálový duel za pouhých 82 minut hry, když proměnil všechny čtyři brejkboly, které měl k dispozici, a soupeře přehrával zejména přesným servisem a razantními údery od základní čáry.

"Jsem moc šťastný. Přijeli jsme sem s cílem dát si nějakou zpětnou vazbu o mé hře na antuce a teď, když jsem ve finále, to pro mě hodně znamená. Samozřejmě, každý zápas, každý den je jiný, takže jsem s dnešním výkonem velmi spokojený. Od začátku jsem se cítil opravdu solidně. Když jste hned na začátku v pohodě, změní se dynamika zápasu, takže jsem velmi šťastný a uvidíme, co přijde ve finále," řekl Sinner.

Ital tak navázal na svou formu na úrovni Masters 1000, kde má na kontě 21 vítězných zápasů po triumfech v Paříži v listopadu a v Indian Wells a Miami v minulém měsíci. Zároveň se stal teprve čtvrtým hráčem, který se v jedné sezoně probojoval do finále prvních tří turnajů Masters 1000 (po Rogeru Federerovi v roce 2006, Rafaelu Nadalovi v roce 2011 a Novaku Djokovićovi v roce 2015).

O titul v Monte Carlu se Sinner může utkat se svým rivalem Carlosem Alcarazem, což by zároveň znamenalo přímý souboj o post světové jedničky v pondělním vydání žebříčku PIF ATP. Domácí Valentin Vacherot však bude chtít v sobotním druhém semifinále překazit očekávané finále.

V samotném semifinále Sinner vstoupil do utkání velmi aktivně a rychle získal náskok 4:0. Díky přesnému returnu dominoval zejména v úvodu a v prvním setu proti Zverevovu prvnímu servisu získal 80 procent výměn. Ve druhém setu udržel vysokou úroveň hry, ztratil jen dva body při vlastním podání a při mečbolu za stavu 5:4, 15:40 rozhodl vítězstvím po přesném forhendu po lajně.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
Mantra
11.04.2026 16:17
to bylo tou čtyřhrou, kdyby nepotrénoval...
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 15:52
A v tuhle chvíli je Jeník světovou jedničkou. Je na Kájovi, jestli to bude jen na pár hodin, nebo déle.
Reagovat
pantera1
11.04.2026 15:58
Bude si to chtít udržet za každou cenu, bude to nelítostný souboj. Myslím, že to vyhraje.
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:33
Nikdy v historii nebyl takový rozdíl mezi druhým a třetím hráčem světa. Šílenost, Zverev si chodí pro porážky.
Reagovat
Mantra
11.04.2026 16:16
Gauff
Reagovat
com
11.04.2026 16:32
fackovací panák
Reagovat
pantera1
11.04.2026 15:19
Jenda je ve formě, jako Fany Štubová. Vůbec se s tím nepáře .

https://youtu.be/8kuIl5zCp5U?is=RFwjhvNpuXLwqTDt
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist