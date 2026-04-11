To byla jízda! Sinner neměl se Zverevem slitování, v Monte Carlu si zahraje o titul
Zverev – Sinner 1:6, 4:6
Sinner zvládl semifinálový duel za pouhých 82 minut hry, když proměnil všechny čtyři brejkboly, které měl k dispozici, a soupeře přehrával zejména přesným servisem a razantními údery od základní čáry.
"Jsem moc šťastný. Přijeli jsme sem s cílem dát si nějakou zpětnou vazbu o mé hře na antuce a teď, když jsem ve finále, to pro mě hodně znamená. Samozřejmě, každý zápas, každý den je jiný, takže jsem s dnešním výkonem velmi spokojený. Od začátku jsem se cítil opravdu solidně. Když jste hned na začátku v pohodě, změní se dynamika zápasu, takže jsem velmi šťastný a uvidíme, co přijde ve finále," řekl Sinner.
Ital tak navázal na svou formu na úrovni Masters 1000, kde má na kontě 21 vítězných zápasů po triumfech v Paříži v listopadu a v Indian Wells a Miami v minulém měsíci. Zároveň se stal teprve čtvrtým hráčem, který se v jedné sezoně probojoval do finále prvních tří turnajů Masters 1000 (po Rogeru Federerovi v roce 2006, Rafaelu Nadalovi v roce 2011 a Novaku Djokovićovi v roce 2015).
O titul v Monte Carlu se Sinner může utkat se svým rivalem Carlosem Alcarazem, což by zároveň znamenalo přímý souboj o post světové jedničky v pondělním vydání žebříčku PIF ATP. Domácí Valentin Vacherot však bude chtít v sobotním druhém semifinále překazit očekávané finále.
V samotném semifinále Sinner vstoupil do utkání velmi aktivně a rychle získal náskok 4:0. Díky přesnému returnu dominoval zejména v úvodu a v prvním setu proti Zverevovu prvnímu servisu získal 80 procent výměn. Ve druhém setu udržel vysokou úroveň hry, ztratil jen dva body při vlastním podání a při mečbolu za stavu 5:4, 15:40 rozhodl vítězstvím po přesném forhendu po lajně.
https://youtu.be/8kuIl5zCp5U?is=RFwjhvNpuXLwqTDt