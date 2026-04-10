Domácí hrdina skolil světovou šestku a je v semifinále! Alcaraz a Sinner dál bojují o trůn

DNES, 20:25
ATP MASTERS MONTE CARLO - Valentin Vacherot pokračuje ve famózním představení na domácím antukovém Masters v Monte Carlu a také v životním období, které odstartovalo loni na podzim. Domácí hrdina po dvouapůlhodinové bitvě udolal 6:4, 3:6, 6:3 světovou šestku Alexe de Minaura a postoupil do semifinále. V něm jsou také obhájce titulu Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, kteří na dálku bojují o post světové jedničky.
Valentin Vacherot pokračuje v domácí pohádce (© THIBAUD MORITZ / AFP)

Vacherot – De Minaur 6:4, 3:6, 6:3

Ještě před rokem v podstatě Vacherota nikdo neznal. Ti pozornější tenisoví příznivci ho mohli registrovat maximálně na nižších okruzích nebo právě na domácím turnaji v Monte Carlu, kde dostával divoké karty, ale nikdy neprorazil.

Obrat o 180 stupňů v jeho kariéře přišel loni na Masters v Šanghaji, kde předvedl historický triumf z kvalifikace, který ho katapultoval mezi elitu. A reprezentant Monaka si dál vede naprosto fantasticky a potvrzuje, že šokující prvenství v čínské metropoli nebylo žádnou náhodou.

Dokonce si díky momentálnímu tažení v Monte Carlu zajistil premiérový posun do TOP 20 žebříčku. Na monacké tisícovce postupně skolil Juana Manuela Cerúndola, loňského finalistu Lorenza Musettiho, bývalou světovou šestku Huberta Hurkacze i aktuálně šestého muže pořadí De Minaura.

Vacherot se v každém ze čtyř zápasů nadřel a na tři vítězství potřeboval rozhodující set. Tomu se nevyhnul ani proti favorizovanému De Minaurovi. V posledním dějství ovšem prokázal výbornou psychickou odolnost a zlikvidoval všech šest brejkbolových hrozeb včetně stavu 0:40 při skóre 4:3. Duel nakonec uzavřel už na returnu, když proměnil svůj v pořadí třetí mečbol.

Sedmadvacetiletý Vacherot tak vylepšil svou kariérní bilanci v soubojích s hráči TOP 10 na 4:4, která rovněž potvrzuje jeho kvalitu. Navíc vyhrál už třetí takový zápas po sobě a znemožnil Australanovi obhájit loňské semifinále.

V sobotu nastoupí ke svému druhému semifinále na hlavním okruhu v kariéře. Jediné předchozí absolvoval loni v říjnu na Masters v Šanghaji, v němž senzačně skolil rekordmana Novaka Djokoviče. V Monte Carlu bude jeho soupeřem v této fázi světová jednička Alcaraz.

 

Alcaraz a Sinner dál bojují o trůn

Žádné další překvapení páteční čtvrtfinálový program na Masters v Monte Carlu nenabídl. Pokračuje tak souboj o trůn mezi Alcarazem a Sinnerem, který se s největší pravděpodobností rozhodne až v nedělním finále. Oba aktéři totiž budou jasnými favority i v sobotu.

Alcaraz dál úspěšně obhajuje loňský titul. Úřadující šampion ve čtvrtfinále deklasoval 6:3, 6:0 Alexandera Bublika a po skalpu přemožitele Jiřího Lehečky prolétl do semifinále. V něm ho čeká utkání právě s Vacherotem.

Sinner se při třetím startu v řadě na Masters v Monte Carlu dostal do semifinále. Aktuálně druhý hráč světa přehrál ve čtvrtfinále 6:3, 6:4 kolegu z TOP 10 žebříčku Félixe Augera-Aliassimeho. O první finále v tomto dějišti se utká s Alexanderem Zverevem, s nímž vyhrál posledních sedm duelů. Ve vzájemné bilanci vede 8:4.

Světová trojka Zverev si pořádně zkomplikoval čtvrtfinálové utkání. Nad brazilskou hvězdou Joaem Fonsecou, který se do čtvrtfinále na prestižních tisícovkách dostal poprvé, vedl už o set a brejk, ale nakonec musel do rozhodujícího dějství. Německý favorit zvítězil 7:5, 6:7 a 6:3 a vyrovnal své maximum v tomto dějišti.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 20:59
S kým Valentýn Dobrotivý prohrál, že je ll?
aligo
10.04.2026 21:06
Není, mají to špatně označené. Stejně jako Nasťa Potapová, ta taky není ll
pantera1
10.04.2026 20:38
Zarostlej Čahoun by to mohl vyhrát celé, bylo by to stylové . Gratulka Ovšem teď už tu budou velké překážky, ale tak mohlo by to vyjít, byla by to příjemná změna.
tenisman1233
10.04.2026 20:29
Vacherot dokazuje,že Šanghai loni nevyhrál náhodou.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 20:32
Fascinující, jak dokáže jeden turnaj takhle nakopnout tenistu.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 20:56
a krásné!
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
