Domácí hrdina skolil světovou šestku a je v semifinále! Alcaraz a Sinner dál bojují o trůn
Vacherot – De Minaur 6:4, 3:6, 6:3
Ještě před rokem v podstatě Vacherota nikdo neznal. Ti pozornější tenisoví příznivci ho mohli registrovat maximálně na nižších okruzích nebo právě na domácím turnaji v Monte Carlu, kde dostával divoké karty, ale nikdy neprorazil.
Obrat o 180 stupňů v jeho kariéře přišel loni na Masters v Šanghaji, kde předvedl historický triumf z kvalifikace, který ho katapultoval mezi elitu. A reprezentant Monaka si dál vede naprosto fantasticky a potvrzuje, že šokující prvenství v čínské metropoli nebylo žádnou náhodou.
Dokonce si díky momentálnímu tažení v Monte Carlu zajistil premiérový posun do TOP 20 žebříčku. Na monacké tisícovce postupně skolil Juana Manuela Cerúndola, loňského finalistu Lorenza Musettiho, bývalou světovou šestku Huberta Hurkacze i aktuálně šestého muže pořadí De Minaura.
Vacherot se v každém ze čtyř zápasů nadřel a na tři vítězství potřeboval rozhodující set. Tomu se nevyhnul ani proti favorizovanému De Minaurovi. V posledním dějství ovšem prokázal výbornou psychickou odolnost a zlikvidoval všech šest brejkbolových hrozeb včetně stavu 0:40 při skóre 4:3. Duel nakonec uzavřel už na returnu, když proměnil svůj v pořadí třetí mečbol.
Sedmadvacetiletý Vacherot tak vylepšil svou kariérní bilanci v soubojích s hráči TOP 10 na 4:4, která rovněž potvrzuje jeho kvalitu. Navíc vyhrál už třetí takový zápas po sobě a znemožnil Australanovi obhájit loňské semifinále.
V sobotu nastoupí ke svému druhému semifinále na hlavním okruhu v kariéře. Jediné předchozí absolvoval loni v říjnu na Masters v Šanghaji, v němž senzačně skolil rekordmana Novaka Djokoviče. V Monte Carlu bude jeho soupeřem v této fázi světová jednička Alcaraz.
Alcaraz a Sinner dál bojují o trůn
Žádné další překvapení páteční čtvrtfinálový program na Masters v Monte Carlu nenabídl. Pokračuje tak souboj o trůn mezi Alcarazem a Sinnerem, který se s největší pravděpodobností rozhodne až v nedělním finále. Oba aktéři totiž budou jasnými favority i v sobotu.
Alcaraz dál úspěšně obhajuje loňský titul. Úřadující šampion ve čtvrtfinále deklasoval 6:3, 6:0 Alexandera Bublika a po skalpu přemožitele Jiřího Lehečky prolétl do semifinále. V něm ho čeká utkání právě s Vacherotem.
Sinner se při třetím startu v řadě na Masters v Monte Carlu dostal do semifinále. Aktuálně druhý hráč světa přehrál ve čtvrtfinále 6:3, 6:4 kolegu z TOP 10 žebříčku Félixe Augera-Aliassimeho. O první finále v tomto dějišti se utká s Alexanderem Zverevem, s nímž vyhrál posledních sedm duelů. Ve vzájemné bilanci vede 8:4.
Světová trojka Zverev si pořádně zkomplikoval čtvrtfinálové utkání. Nad brazilskou hvězdou Joaem Fonsecou, který se do čtvrtfinále na prestižních tisícovkách dostal poprvé, vedl už o set a brejk, ale nakonec musel do rozhodujícího dějství. Německý favorit zvítězil 7:5, 6:7 a 6:3 a vyrovnal své maximum v tomto dějišti.
