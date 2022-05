Trenér Vajda povede po rozchodu s Djokovičem svého krajana Molčana

Tenisový trenér Marián Vajda, který minulý měsíc skončil u hvězdného Novaka Djokoviče, povede nově krajana a současnou slovenskou jedničku Alexe Molčana. Sedmapadesátiletý kouč se dohodl se 47. mužem žebříčku ATP na spolupráci do konce sezony. Součástí trenérského týmu zůstává i dosavadní trenér Karol Beck.

"Když se objevila zpráva, že jsem u Novaka skončil, měl jsem hodně telefonů. Kontaktovali mě různí zástupci, ale konkrétní nabídky jsem nedostával, protože jsem vše v zárodku odmítal. Potom se ale naskytla tato šance. Jsem spokojený, protože mohu trénovat nejlepšího hráče na Slovensku. Neváhal jsem dlouho," citoval Vajdu web deníku Pravda.

Rodák z Povážské Bystrice vedl Djokoviče v letech 2006 až 2017 a následně i od roku 2018 do letošního března. Pomohl mu nejen k postu světové jedničky, ale i ke všem 20 grandslamovým titulům.

Čtyřiatřicetiletou světovou jedničku Djokoviče vede po Vajdově odchodu Chorvat Goran Ivaniševič. "Novak a já jsme stále přátelé, byl to přátelský rozchod. Řekl jsem Goranovi, že se uvidíme v Paříži. Novakovi jsem to (o spolupráci s Molčanem) neřekl, ale Goranovi ano, takže jsem si jistý, že to ví i Novak," uvedl Vajda.

Podle slovenského trenéra se chtěl Djokovič více koncentrovat na grandslamové turnaje a příliš početný trenérský tým mu v takovém případě nedával smysl. "Chtěl to zredukovat a mít jen jednoho trenéra. Vybral si Gorana Ivaničeviče. Nebyl důvod, aby nás bylo víc. Nikdy jsme se však o tom přímo nebavili. Vycházím jen z analýzy programu, který si připravil na nejbližší období," podotkl Vajda.

Sedmapadesátiletý kouč má nyní v plánu pomoci k vrcholu také Molčanovi. "Alex je v žebříčku na podobném místě, jako byl na začátku naší spolupráce i Novak. Nemáme na Slovensku moc špičkových hráčů, ale zaujalo mě, že je Alex mladý a stále má šanci se zlepšovat. Nebudu na něj vytvářet tlak, ani za něj mluvit. Samozřejmě chci, aby nadále stoupal v žebříčku a dařilo se mu na grandslamových turnajích. Nebude to ale lehké," dodal Vajda.

Slovenský kouč by se mohl po Molčanově boku představit poprvé už příští týden na Masters v Římě.