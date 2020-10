Trenér Vaněk: Podmínky tu Petře nesedí. Proto jsem na ni pyšný, jak zápasy prochází

Kouč Petry Kvitové Jiří Vaněk prožívá v takřka opuštěných ochozech Roland Garros příjemné chvíle, jeho svěřenkyně si proklestila cestu do semifinále antukového grandslamu. Vaňka potěšilo, jak ve třetím kole obrátila první set s Kanaďankou Leylah Fernandezovou ze stavu 1-5. A věří, že její zbraně mohou na oranžovém povrchu fungovat i nadále.

Loni Kvitová z Roland Garros odstoupila bezprostředně před jeho začátkem kvůli svalovému zranění levého předloktí. To se jí na antuce ozývalo i po letošní koronavirové pauze, proto se tomuto povrchu vyhýbala. Nastoupila až na French Open a ruka drží.

Její tým proto před třetím a posledním grandslamem letošní nezvyklé sezony neměl velká očekávání. "Věděli jsme, že tady budou špatné podmínky, hodně deště, těžké míče, to není nic pro Petru. První kola jsou těžká, protože takové hráčky samy sebe dostávají pod tlak. Nedíváme se moc dopředu. Soustředíme se na každý zápas, každý míč. Hraje dobře a to je pro nás důležité," konstatoval Vaněk.

V chladné podzimní Paříži sedí na tribuně zachumlaný v péřové bundě. "Ale uvnitř se to v tobě vaří. Nechceš prochladnout a třeba pokašlávat, protože všichni koukají divně. Snažíme se, abychom byli zdraví," líčil.

Zatím prožívá na tribuně převážně příjemné momenty. "Jsem na ni hrdý. Mám radost, jak prochází zápasy, třeba když to otočila z 1-5 proti Fernandezové," pochvaloval si.

Dvojnásobná grandslamová šampionka musí na antuce spoléhat na stejné zbraně jako jinde. "Když jsem s ní začal pracovat, tak jsem ji tlačil do toho, aby na antuce nehrála jinak. Říkal jsem jí, že nemusí běhat ze strany na stranu jako ostatní, že může chodit na síť, hrát drivevoleje," vzpomínal.

Kvitová to zatím letos v Paříži ukazuje a může to být zbraň i na semifinálovou soupeřku Sofii Keninovou. "Když hraje svou hru, s dobrým servisem a útočnými returny, tak je jedno, co hrají soupeřky, protože hraje fakt rychle. Keninová je hráčka, která udělala neskutečný úspěch na Australian Open. Běhá, nedá balon zadarmo. Petra se bude muset soustředit na svou hru. Atakovat její servis, který není nejrychlejší," přemítal kouč.

Život v uzavřené bublině kvůli opatřením proti koronaviru snáší Kvitová a její tým dobře. "Člověk stejně na těch turnajích zná spíš hotel a kur