Třetí kolo grandslamu bez Češek? Náhoda to není, spíš je tenis tvrdší a těla opotřebovaná, soudí trenér

Ve třetím kole Australian Open nenajdete už ani jedinou českou tenistku. Oproti minulým sezonám i ostatním grandslamům v posledních letech je to významný propad. Důvodem ale není jen výkonnost či nemilosrdný los. Hned tři Češky jsou mimo hru kvůli zdravotním problémům. Děje se něco špatně, nebo se jen v jeden moment pokazilo všechno, co se pokazit mohlo?

Paradoxem situace je, že z celého pole TOP 100 ženského (ale i mužského) rankingu chybí v Melbourne pouze čtyři tenistky. Ruska Anna Kalinská a tři Češky.

Nejvýše postavená Češka Barbora Krejčíková do Austrálie vůbec neodletěla. Po sezoně onemocněla, čímž se jí oddálil začátek přípravy na nový ročník, respektive zkrátila samotná příprava a nakonec nestihla doléčit zranění zad.

Zápasy Barbory Krejčíkové v letech 2021-2024. (@ Livesport)

Karolína Plíšková se stále zotavuje po operaci kotníku. Je odhodlaná vrátit se v plné síle, ale to nebude dříve než v březnu. Moc dobře ví, stejně jako Bára, že nemá smysl nic uspěchat.

Markéta Vondroušová do Austrálie vyrazila v dobré fyzické kondici. Sama říkala, že na ní zapracovala, že má o čtyři kilogramy více svalové hmoty, která by ji měla chránit před zraněními, ale již při druhém ostrém zápase si zranila levé stehno a z Australian Open se musela odhlásit.

Karolína Muchová skončila na Naomi Ósakaové. (@ MARK EVANS / EPA / Profimedia)

Jako jediná pak držela prapor českého ženského tenisu alespoň do druhého kola Karolína Muchová. V tom třetím ji vyřadila vracející se ikona Naomi Ósakaová. Ale vlastně i Muchová si prošla v posledním půlroce nutnou zdravotní pauzou. Za ústup z úspěšných let a turnajů z velké části mohou v případě českých tenistek nedoléčená nebo akutní zranění. Přitom tenisová sezona je na úplném začátku.

Tělo si všechno pamatuje

"To, že jsou tři holky v jeden moment zraněné, je, myslím, jen shoda náhod. Všechny jsou to obrovské persony světového tenisu, dávají své kariéře absolutní maximum. Spojuje je to, že hrají ve špičce opravdu velmi dlouho a tím, jak často chodily do posledních kol, tak odehrály mraky zápasů. Jejich těla jsou pak daleko více opotřebená," míní trenér Ondřej Dohnal z tenisové akademie Karolíny Plíškové.

Mluví o hráčkách, které jsou nebo se pomalu dostávají do druhé poloviny svých kariér. A ač by se u žen o věku mluvit nemělo, je u sportovkyň třeba tento údaj připomenout. Plíškové bylo 32 let, Krejčíková v prosinci oslavila 29. narozeniny, Muchová stejného věku dosáhne letos v srpnu.

Pliskova retired after THREE points vs Paolini due to an ankle injury pic.twitter.com/euocJBpNJg — Olly (@Olly_Tennis_) August 29, 2024

Zatímco u Plíškové přišla zranění až na samém konci kariéry, případy Muchové a Vondroušové jsou trochu odlišné. Obě se perou se zdravotními problémy už dlouhou dobu. Muchová si už dokáže dát velký odstup při návratech na kurty a nechce nic uspěchat.

"Trenér Miške ani fyzioterapeut Jaroslav Blažek nejsou žádní šílenci, kteří by chtěli návraty urvat na sílu. Když se Karolína vrací, začíná třeba i pěnovými míčky, prostě pomalu a postupně," vypočítává Dohnal. "Markéta je nejmladší, ale také odehrála mraky zápasů. I ona svůj přístup v poslední době zprofesionalizovala, ale to tělo si všechno pamatuje," dodává.

Nosková odehrála víc zápasů než Sabalenková

Pohledem čísel odehrála Krejčíková ve své úspěšné sezoně 2021 neuvěřitelných 114 zápasů. Jen pro srovnání, aktuální světová jednička Aryna Sabalenková jich z posledních čtyř let absolvovala nejvíc v roce 2021, konkrétně 77. Vondroušová nastoupila v sezoně 2023 k 85 zápasům a ta následující pro ni skončila operací ramene.

Odehrané zápasy vybraných hráčů a hráček posledních čtyřech letech. (@ Livesport)

Linda Nosková vynechala na konci uplynulé sezony celou asijskou túru. I tak ale v roce 2024 odehrála 73 zápasů. Od US Open 2024, konkrétně od srpna 2024 do úvodního grandslamu sezony zapsala pouze čtyři soutěžní zápasy.

V součtu za čtyři poslední roky ale mladá česká naděje odehrála včetně čtyřher více utkání než světová jednička Sabalenková. Možná i u ní už bliká varovný alarm.

"Linda je hráčka nové garnitury a její muskulatura je stavěná tak, že vyšší tréninkové dávky vydrží. Je to podobné jako u Brendy Fruhvirtové, její tělo také vypadá jinak," oponuje Ondřej Dohnal. Nosková v Melbourne vypadla v prvním kole, zůstala na raketě stále se lepšící Dánky Clary Tausonové. Pokud zůstane zdravá, měli by se dobrých výsledků její fanoušci dočkat.

Tenis je dnes tvrdší sport

Nejen české tenistky se ale v průběhu prvního grandslamu dostaly do problémů. Nedoléčená přijela do Austrálie olympijská šampionka Qinwen Zheng. "Před Melbourne jsem neměla šanci hrát žádné turnaje, měla jsem nějaký problém v těle, který se objevil po Turnaji mistryň, který se zatím nevyřešil," litovala po prohře s Laurou Siegemundovou.

Podobně dopadl i Nick Kyrgios, zkušený hráč vracející se do velkého tenisu po operaci. V přípravném turnaji odehrál v prvním kole skvělý a vyrovnaný zápas s Giovannim Mpetshi Perricardem, ale bez následků také nezůstal. Diagnóza? Natržený břišní sval. Touha být na grandslamu byla v obou případech silnější, než zdravý rozum.

Nick Kyrgios na Australian Open 2025. (@ ČTK / AP / Ng Han Guan)

Problémem ale začíná být kombinace počtu zápasů a stále se měnícího tenisu. "Tenis na té nejvyšší úrovni se vyvíjí za posledních pět nebo šest let úplně jiným směrem než jsme byli zvyklí. Chodí se daleko více do fyzična," říká Ondřej Dohnal.

Poznávají to nejen ženy. Když Stefanos Tsitsipas letos na Australian Open prohrál v prvním kole, přiznal že pro ukončení výměn mu chyběla síla. "Když jsem před lety začínal, nebylo potřeba takového výkonu. Dnes je každá výměna hodně intenzivní, pro její ukončení potřebujete 2-3 údery více," sdělil.

Coming of age



20-year-old Alex Michelsen takes out Tsitsipas 7-5 6-3 2-6 6-4 in Australian Open R1!@AustralianOpen #AO2025 pic.twitter.com/sg6RSDuYrN — Tennis TV (@TennisTV) January 13, 2025

Tenisové trendy se mění. Nová generace se čím dál více hlásí o slovo. Česko ale stále disponuje sedmi hráčkami v elitní stovce rankingu. A dobré je i to, že s novou vlnou přišli do velkého světa tenisu i tři čeští muži. V Melbourne převzali odpovědnost a všichni postoupili mezi 32 nejlepších.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.