Trojí český úspěch. Menšík, Gengel a Palán triumfovali na akcích ITF

Jakub Menšík byl loni v anketě Zlatý kanár vyhlášen Talentem roku a v lednu zazářil postupem do finále juniorského Australian Open. Od té doby se až na pár výjimek soustředí na nelehkou transformaci do dospělého tenisu a výsledky nemá špatné.



Na kontě má jedno challengerové semifinále a dva tituly z turnajů ITF. Po zářiovém triumfu na antuce v německém Allershausenu (ITF M15) dobyl tento týden řecký Heráklion (ITF M25), kde se hrálo na tvrdém povrchu.



17letý Čech porazil Itala Federica Arnaboldiho (479. v ATP), Brita Billyho Harrise (323.), Izraelce Daniela Cukiermana (394.), Francouze Titouana Drogueta (306.) a dnes si udržel finálovou neporazitelnost, když zdolal 6-4 7-6 Ukrajince Oleksandra Ovčarenka.



Díky zisku druhého titulu se Menšík posune ve světovém žebříčku poprvé do Top 500.



Solidní formu v závěru sezony našel Marek Gengel. Před dvěma týdny v Sydney si poprvé zahrál v semifinále challengeru a dnes na turnaji ITF M15 v egyptském Šarm aš-Šajchu ukončil rok dlouhé čekání na 7. titul. V prvním finále po devíti měsících 27letý Čech smetl za necelou hodinu hry 6-3 6-1 domácího Amra Elsayeda a soutěží tak prošel bez ztráty setu.



Dominik Palán si dnes potřetí během posledních čtyř týdnů zahrál finále a zatímco v kuvajtské Al Zahře a indickém Indaur neuspěl, dnes na podniku ITF M25 v indické Bombaji slaví. 22letý Čech porazil 6-4 6-4 Japonce Ryuki Macudu a získal druhý letošní titul. Celkovou bilanci ve finálových duelech si vylepšil na 3-4, poprvé si ve finále zahrál teprve loni v prosinci.