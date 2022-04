Tsitsipas a Zverev v Monte Carlu vyhráli třísetové bitvy a čeká je souboj o finále

Stefanos Tsitsipas už 11 měsíců nevyhrál žádný turnaj. Ukončit čekání na 8. titul se tento týden snaží na antuce v Monte Carlu, kde loni získal svou jedinou trofej z akcí Masters 1000.



V dnešním čtvrtfinále měl třetí nasazený Řek namále. Dlouho to přitom vypadalo na snadné vítězství. S Argentincem Diegem Schwartzmanem vedl 6-2 a 5-2, ale pak začal kupit spoustu laciných chyb, ztratil jedenáct míčků v řadě a bylo po náskoku i úderové jistotě.

Pátý hráč světa Tsitsipas prohrál druhou sadu v tie-breaku a v rozhodujícím dějství prohrával už 0-4. Zbraně ale nesložil a i když řeč jeho těla nenapovídala žádnému 'zmrtvýchvstání', dokázal se ještě do zápasu vrátit a nakonec zvítězit 6-2 6-7 6-4.



"V zápasu byl okamžik, ve kterém jsem cítil, že moje hra nefunguje. Diego si vypracoval obrovský náskok a momentum bylo na jeho straně. Ale povedlo se mi udržet se v zápase. Ve třetím setu jsem už obrat neočekával, takže jsem se uvolnil a to mě nakonec zachránilo," komentoval Tsitsipas.



"Ve druhém setu jsem měl šanci zápas ukončit. Ve třetím setu měl měl vítězství na dosah Diego. Bylo to jako na horské dráze a jsem moc rád, že tím šťastnějším jsem byl nakonec já," dodal řecký obhájce titulu.







O finále si Tsitsipas zahraje s olympijským vítězem Alexanderem Zverevem (h2h 6-3). Druhý nasazený Němec udolal až po tříhodinovém boji 5-7 6-3 7-6 Itala Jannika Sinnera.



"V této sezoně jsem už pár těsných zápasů prohrál, tentokrát to pro mě mělo lepší konec. A hodně mi to pomůže," radoval se třetí hráč světa Zverev.







O druhé místo ve finále svedou souboj dva nenasazení tenisté. Poprvé do semifinále turnaje Masters se v Monacu probojoval španělský tenista Alejandro Davidovich. Ve čtvrtfinálovém utkání 46. hráč světa porazil desátého nasazeného Američana Taylora Fritze po obratu 2-6 6-4 6-3.



Davidovich v druhém kole vyřadil světovou jedničkou Srba Novaka Djokoviče, poradil si s čerstvým šampionem z Marrákeše Belgičanem Davidem Goffinem a dnes našel recept i na vítěze nedávného Masters 1000 v Indian Wells Fritzem.



22letý Španěl sice ztratil první set, ale nakonec Američana, který před necelým měsícem ve finále v Indian Wells ukončil letošní neporazitelnost španělské hvězdy Rafaela Nadala, po téměř dvou a půl hodinách udolal.



Dalším soupeřem Davidoviche bude o osm let starší Grigor Dimitrov. Bulharský tenista porazil rovněž ve třech setech jedenáctého nasazeného Poláka Huberta Hurkacze.