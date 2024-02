Tsitsipas nezaváhal a čeká ho souboj s De Minaurem. S obhájcem titulu vyhrál posledních 10 duelů

Stefanos Tsitsipas (25) může i při svém třetím startu v Acapulcu projít do semifinále. Finalista ročníku 2021 zdolal ve druhém kole po dvou hodinách 6:3, 7:6 rozjetého kvalifikanta Flavia Cobolliho (21) a postoupil do čtvrtfinále, v němž vyzve obhájce titulu Alexe de Minaura (25). S Australanem vyhrál 11 z 12 oficiálních soubojů a posledních 10 duelů. Do čtvrtfinále se v mexickém městě dostali také Holger Rune a Casper Ruud.

Tsitsipas vyhrál s obhájcem titulu De Minaurem posledních 10 duelů (© Profimedia)