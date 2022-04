Tsitsipas obhájil triumf v Monte Carlu a má druhou trofej z turnajů Masters

Stefanos Tsitsipas loni prožil skvělé antukové jaro, během kterého v Monte Carlu získal první titul z turnajů Masters 1000, další trofej přidal na menší akci ATP v Lyonu a na French Open si zahrál první grandslamové finále, v němž neudržel vedení 2-0 proti Novaku Djokovičovi.



Od té doby šla ale jeho forma strmě dolů. Na jedenácti turnajích po sobě se nedostal do finále a šestnáct turnajů opustil bez titulu.



23letý Řek, který se po loňské sezoně podrobil operaci pravého loktu, se triumfu dočkal až dnes po dlouhých jedenácti měsících. Slaví na antuce v Monte Carlu, kde obhájil loňský triumf a získal druhou trofej z podniků Masters 1000.



Jediný set z pěti zápasů Tsitsipas ztratil v pátečním čtvrtfinále s Diegem Schwartzmanem, s nímž dokonce v rozhodující sadě prohrával 0-4. Vývoj ale otočil, ve včerejším semifinále přehrál světovou trojku Alexandera Zvereva a v dnešním finále si poradil 6-3 7-6 se Španělem Alejandrem Davidovichem.



Tsitsipas získal úvodní set hladce za půl hodiny, pak ale o rok mladší soupeř setřásl nervozitu z finálového debutu a hra se vyrovnala. V závěru nedokázal favorit za stavu 5-4 duel dopodávat a Davidovich si vynutil tie-break. V něm už měl opět navrch zkušenější Řek a ovládl ho poměrem 7-3.







Davidovich tak už v Monaku další cenný skalp nepřidal. K premiérovému startu ve finále se probil přes světovou jedničku Novaka Djokoviče, Davida Goffina, který přijel do Monte Carla jako čerstvý vítěz turnaje v Marrákeši, šampiona z Indian Wells Taylora Fritze a Grigora Dimitrova. V žebříčku se díky úspěšnému tažení posune ze 46. místa na 27. příčku.



"Byl to hodně těžký soupeř. Bojoval i ve chvílích, kdy už jsem ani nečekal, že ještě bude bojovat. Zahrál pár úžasných vítězných míčů jakoby z ničeho nic a byl hrozně nepředvídatelný," pochválil soupeře finalista loňského Roland Garros Tsitsipas.



"Bylo to pozoruhodné a jsem na sebe pyšný. V některých chvílích to sice vypadalo, že se to nevyvíjí dobře, ale dokázal jsem zůstat klidný a věřil jsem, že to dotáhnu," dodal v rozhovoru na kurtu.

• ATP 1000 MONTE CARLO •

Monaco, antuka, 5.802.475 eur

nedělní výsledky (17. 04. 2022) • Dvouhra - finále • Tsitsipas (3-Řec.) - Davidovich (Šp.) 6-3 7-6(3) • Čtyřhra - finále • Ram/Salisbury (1-USA/Brit.) - Farah/Cabal (6-Kol.) 6-4 3-6 10-7