Tsitsipas se vrátil hladkou výhrou, v New Yorku přehrál Andersona

Stefanos Tsitsipas se během koronavirové pauzy zúčastnil exhibičního turnaje se speciálními pravidly Ultimate Tennis Showdown v Nice, kde odehrál jedenáct zápasů s bilancí 9-2. Porážky utrpěl pouze s Rakušanem Dominicem Thiemem a ve finále s Italem Matteem Berrettinim.



Do kolotoče ATP se vrátil včera na Masters 1000 v New Yorku, kde začal hladkou výhrou nad nebezpečným soupeřem. Dvaadvacetiletý Řek přehrál 6-1 6-3 o dvanáct let staršího Jihoafričana Kevina Andersona, který o den dříve odehrál tříhodinovou bitvu s Britem Edmundem.



"Nevěděl jsem, co od zápasu po tak dlouhé době čekat. Ale myslím, že jsem to zvládl dobře a podal solidní výkon. Na první zápas to bylo dobré," řekl čtvrtý nasazený Tsitsipas, jenž zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 3-1.



V osmifinále světová šestka Tsitsipas čeká na vítěze duelu mezi Američanem Johnem Isnerem a Australanem Johnem Millmanem.







Sebastian Korda, syn bývalé světové dvojky Petra Kordy, byl ve svém druhém zápase na okruhu ATP blízko premiérovému vítězství. 20letý Američan vedl ve třetím setu zápasu dvou kvalifikantů nad Emilem Ruusuvuorim 5-2 a 30-0, jenže k mečbolu se nedostal, z posledních 22 výměn vyhrál jen dvě a nakonec s o rok starším Finem prohrál 6-7 6-4 5-7.



Jednadvacetiletý Ruusuvuori si tak připsal premiérovou výhru na podniku Masters 1000 a zajistil si vylepšení žebříčkového maxima, kterým je současné 100. místo. Ve druhém kole vyzve šestého nasazeného Itala Mattea Berrettiniho.



Grigor Dimitrov, který během koronavirové pauzy bojoval s nemocí Covid-19, se na kurty vrátil vítězně. Na kurtech ve Flushing Meadows bulharský tenista začal výhrou 6-3 6-4 nad Francouzem Ugem Humbertem.



Bitvu plnou atraktivních výměn svedli v úvodním kole Dan Evans a Andrej Rubljov. Z vítězství se radoval Brit Evans, jenž udolal desátého nasazeného Rusa 7-5 3-6 6-2.







Malý otazník v New Yorku visí nad startem světové jedničky Novaka Djokoviče, který v neděli nenastoupil kvůli bolestem svalů v oblasti krční páteře do čtyřhry. Do dvouhry by měl vstoupit v pondělí soubojem s Litevcem Ričardasem Berankisem.



Čeští tenisté v New Yorku, kde se hraje za přísných hygienických opatření a bez diváků, nestartují.

• ATP MASTERS 1000 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 4.674.780 dolarů

nedělní výsledky (23. 08. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Tsitsipas (4-Řec.) - Anderson (JAR) 6-1 6-3 Goffin (7-Belg.) - Čorič (Chorv.) 7-6(6) 6-4 • Dvouhra - 1. kolo • Schwartzman (9-Arg.) - Ruud (Nor.) 7-6(2) 6-3 Evans (Brit.) - Rubljov (10-Rus.) 7-5 3-6 6-2 Chačanov (11-Rus.) - Bublik (Kaz.) 6-4 6-4 Bedene (Slovin.) - Garín (13-Chile) 6-4 6-7(8) 6-0 Dimitrov (14-Bul.) - Humbert (Fr.) 6-3 6-4 Isner (16-USA) - Hurkacz (Pol.) 7-5 6-4 Ruusuvuori (Fin.) - Korda (USA) 7-6(3) 4-6 7-5 Gasquet (Fr.) - Wolf (USA) 6-4 6-4 Sandgren (USA) - Sonego (It.) 6-3 7-6(7) Giron - McDonald (oba USA) 7-6(2) 7-5 Fucsovics (Maď.) - Gombos (SR) 6-3 6-4