Tsitsipas si už podesáté poradil s de Minaurem, v osmifinále narazí na Alcaraze

Stefanos Tsitsipas už deset měsíců čeká na titul a jen dvakrát se za tu dobu dostal do finále. Herní pohodu se snaží najít v Miami, kde po třísetové výhře nad domácím J.J. Wolfem zvládl i duel s oblíbeným Alexem de Minaurem.



23letý Řek porazil o půl roku mladšího Australana 6-3 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 10-1. Jedinou porážku s ním utrpěl na trávě.



"Už jsme spolu odehráli hodně zápasů, ale nikdy to nebylo snadné. Alex je skvělý hráč a já jsem rád, že se mi proti němu daří. Jsem hlavně rád, že jsem postoupil do dalšího kola a můžu pracovat na své hře," řekl nejlepší tenista v řecké historii.



V osmifinále se světová pětka Tsitsipas střetne s Carlosem Alcarazem (h2h 0-1), s nímž loni na US Open prohrál pětisetovou bitvu. 18letý Španěl Alcaraz pokračuje v parádním vstupu do sezony, ve třetím kole porazil 6-4 6-4 o patnáct let staršího Chorvata Marina Čiliče a svou letošní bilanci vylepšil na 14-2.







Daniil Medveděv na předchozí akci v Indian Wells odehrál první turnaj v roli světové jedničky, ale už ve třetím kole podlehl Gaëlu Monfilsovi a klesl zpátky na 2. místo. Po dvou týdnech se do čela žebříčku může znovu vrátit, pokud v Miami postoupí alespoň do semifinále.



Dva ze čtyř kroků už Medveděv udělal. Po Andy Murraym si poradil i se Španělem Pedrem Martínezem, kterého podle očekávání přehrál ve dvou setech 6-3 6-4.



V osmifinále se Medveděv utká s domácím Jensonem Brooksbym (h2h 0-0). 21letý Američane zdolal po třech hodinách boje 6-3 5-7 6-4 patnáctého nasazeného Španěla Roberta Bautistu a podruhé v kariéře a znovu po dvou týdnech postoupil do osmifinále turnaje Masters 1000. proti světové dvojce Medveděvovi bude usilovat o životní skalp a největší čtvrtfinále.



Hubert Hurkacz zdolal 7-5 4-6 6-3 Aslana Karaceva a udělal druhý z šesti kroků na cestě za obhajobou svého nejcennějšího titulu. V osmifinále osmý nasazený Polák narazí na Jihoafričana Lloyda Harrise.



Taylor Fritz, jenž na Floridu dorazil ověnčený vavřínem za triumf v Indian Wells, porazil 7-6 6-4 krajana Tommyho Paula a svou neporazitelnost protáhl na 9 zápasů. V osmifinále se 24letý Američan střetne znovu po necelých dvou týdnech se Srbem Miomirem Kecmanovičem (h2h 3-0).





• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 9.554.920 dolarů

pondělní výsledky (28. 03. 2022) • Dvouhra - 3. kolo • Medveděv (1-Rus.) - Martínez (Šp.) 6-3 6-4 Tsitsipas (3-Řec.) - De Minaur (25-Austr.) 6-4 6-3 Hurkacz (8-Pol.) - Karacev (29-Rus.) 7-5 4-6 6-3 Fritz (11-USA) - Paul (USA) 7-6(2) 6-4 Alcaraz (14-Šp.) - Čilič (21-Chorv.) 6-4 6-4 Brooksby (USA) - Bautista (15-Šp.) 6-3 5-7 6-4 Kecmanovič (Srb.) - Korda (USA) 7-6(4) 6-3 Harris (JAR) - Nišioka (Jap.) 7-6(5) 4-6 7-5