Tsitsipas v generálce na Turnaj mistrů prohrál tie-breakový maratón s Humbertem

Stefanos Tsitsipas si před necelým měsícem v semifinále Roland Garros obnovil zranění přitahovače levé nohy a místo startu v Petrohradu si dopřál odpočinkovou dovolenou v Aténách.



Na kurty se šestý hráč světa vrátil minulý týden, ale ve třetím zápase po návratu si zranění obnovil. Poté, co ve Vídni zdolal Jana-Lennarda Struffa a ve čtvrtfinále vypadl s Grigorem Dimitrovem, včera večer ve svém úvodním duelu na Masters v Paříži znovu ucítil bolest v noze. I když domácímu Ugu Humbertovi nakonec vydržel vzdorovat přes tři hodiny boje, podlehl 6-7 7-6 6-7.



"Ve druhém setu se mi zranění z Roland Garros vrátilo. Nebylo to sice tak špatné, jako na French Open, ale bylo to na hraně a já si nebyl jistý, zda je pro mě dobré pokračovat," komentoval Tsitsipas. "Ale nic tím neomlouvám. I přes problémy jsem na kurtu nechal všechno a bojoval až do konce. Každopádně jsem teď hodně smutný."



Dvaadvacetiletému Řekovi se tak komplikuje příprava na Turnaj mistrů, na kterém by měl od 15. listopadu obhajovat loňský nečekaný triumf. "Zatím vůbec nevím, opravdu ne," prohlásil s výhledem na vyvrcholení sezony.



Tsitsipas sice v úvodu utkání proti Humbertovi získal první tři gamy, ale první set prohrál v tie-breaku a za stavu 6-7 a 3-4 odvrátil celkem čtyři brejkboly. Ve zkrácené hře druhé sady dokonce od stavu 3-6 zlikvidoval tři mečboly v řadě a vynutil si třetí dějství, ale pouze tím o další hodinu prodloužil svůj boj. Postup do osmifinále mu unikl.







34. hráč světa Humbert si v pátém zápase s hráčem Top 10 připsal druhou výhru pár týdnů poté, co si na antuce v Hamburku vyšlápl na Daniila Medveděva. S hráči Top 20 si svou bilanci vylepšil dokonce na 9-6.



Dvaadvacetiletý Francouz neprohrál už sedm utkání v řadě poté, co v prvním kole otočil souboj s Norem Casperem Ruudem a před dvěma týdny triumfoval v hale v Antverpách.



O postup do svého největšího čtvrtfinále, které by mu pravděpodobně zajistilo premiérový posun do třetí desítky světového žebříčku, si Humbert zahraje s o dvanáct let starším Chorvatem Marinem Čiličem.



O šanci kvalifikovat se druhý rok po sobě na Turnaj mistrů přišel hned po svém úvodním vystoupení v Paříži Matteo Berrettini. Čtyřiadvacetiletý Ital v nočním utkání nečekaně podlehl 6-7 7-6 5-7 Američanu Marcosi Gironovi, který tak poprvé postoupil do 3. kola turnaje Masters.



Berrettini zůstává v boji o Londýn na první nepostupové příčce, tedy pozici prvního náhradníka. Italovo vyřazení zajistilo téměř jistý premiérový start na Turnaji mistrů Argentinci Diegu Schwartzman, kterého o něj může připravit už jen Pablo Carreño. Španěl by ale tento týden v Paříži musel získat první titul z turnaje Masters 1000, přitom letošní postup do osmifinále je už jeho maximem v hale Bercy. A zároveň by Schwartzman dnes musel prohrát s Richardem Gasquetem.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 4.289.970 eur

úterní výsledky (03. 11. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Humbert (Fr.) - Tsitsipas (2-Řec.) 7-6(4) 6-7(6) 7-6(3) Giron (USA) - Berrettini (7-It.) 7-6(3) 6-7(0) 7-5 Gombos (SR) - Goffin (8-Belg.) 6-4 7-6(6) Carreňo (9-Šp.) - Struff (Něm.) 7-6(3) 6-2 Čilič (Chorv.) - Moutet (Fr.) / bez boje • Dvouhra - 1. kolo • Raonic (10-Kan.) - Bedene (Slovin.) 6-3 6-2 Wawrinka (12-Švýc.) - Evans (Brit.) 6-3 7-6(3) Anderson (JAR) - Djere (Srb.) 5-2 / skreč Nišioka (Jap.) - Andújar (Šp.) 5-7 6-4 6-2 Gasquet (Fr.) - Fritz (USA) 6-0 3-6 6-3 Sonego (It.) - Bublik (Kaz.) 6-1 6-4 Herbert (Fr.) - Sandgren (USA) 2-6 6-4 7-6(4) Kecmanovič (Srb.) - Millman (Austr.) 6-4 6-2 Paul (USA) - Simon (Fr.) 3-6 6-3 6-3