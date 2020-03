Tsitsipas v izolaci: Rozhodl jsem se odejít od rodičů. Wawrinka a Paire si z Řeka dělali srandu

Tenisté se v době karantén a izolací uchylují mimo tréninkovému procesu k různým náhradním činnostem. řada z nich natáčí různá videa a sdílí je se svými fanoušky.



Třeba světová šestka Stefanos Tsitsipas na svém kanálu na YouTube zveřejnil půlhodinový monolog s názvem 'Je čas na reset?' a mimo jiné promluvil o tom, že se rozhodl izolovat od své rodiny.



"Pokud přemýšlíte nad tím, proč nejsem se svou rodinou, tak před pár dny jsme mezi sebou měli menší 'diskuzi' a já jsem odešel," řekl jednadvacetiletý Tsitsipas, který s rodinou cestuje téměř na všechny turnaje. Jeho otec Apostolos je totiž jeho trenérem.



"Stále je miluju a chci je znovu vidět, ale někdy je prostě stresující tam být. Takže jsem se rozhodl odejít a být sám," vysvětloval řecký tenista a připustil, že izolace pro něj není snadná.



"Už potřebuju sprchu, protože jsem špinavý a mám žízeň. Ale ne kvůli tomu (ukázal na láhev piva Corona Extra). Tohle se děje, když si dlouho v karanténě: ztratíš svou mysl, ztratíš se ve vlastních s*čkách. A pak začneš mluvit s předměty," dodal vítěz loňského Turnaje mistrů ke svému aktuálnímu rozpoložení.







Zda jsou Tsitsipasovy myšlenky opravdu tak ponuré, nebo se jen řecký talent snaží v době volna 'zabít' čas a dojmout své fanoušky, posuďte sami.



Každopádně srandu mají ze svého mladšího kolegy zkušení Stan Wawrinka a Benoit Paire. Švýcarský a francouzský tenista během karantény sdílí se svými fanoušky různá live videa na sociálních sítích a včera v něm krátce reagovali i na Tsitsipasovo video.

SOCORRO, ESSE DIÁLOGO:



Stan Wawrinka: "Você vou o vídeo do Tsitsipas? Ele decidiu ficar em quarentena sozinho, longe da familia”

Benoit Paire: "Isso é bom, considerando que ele tende a bater neles com a sua raquete”



https://t.co/6fufeb7sPb — Break Point (@BreakPointBR) March 28, 2020



"Viděl si to Tsitsipasovo video v tý žlutý bundě? Prý se rozhodl izolovat od rodiny," řekl Wawrinka. "To je asi dobré rozhodnutí, když vezmeš v úvahu, že by je chtěl praštit raketou," odpověděl mu vysmátý Paire.



Francouzský tenista narážel na situaci z úvodu letošního roku, kdy frustrovaný Tsitsipas během ATP Cupu v Austrálii prudce máchl raketou a přitom svého otce a trenéra v jedné osobě trefil do loktu. 'Olej' do krátké rodinné roztržky pak ještě přilila Tsitsipasova matka, jež svému synovi domlouvala z hráčského boxu.