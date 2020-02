Tsitsipas v Marseille poprvé obhájil titul. Auger-Aliassime prohrál i páté finále

Vítěz loňského Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas se tento týden dočkal prvního povedeného vystoupení v sezoně. V Marseille ve čtyřech zápasech nenašel přemožitele a poprvé v kariéře dokázal obhájit titul.



Jednadvacetiletý Řek ve Francii neztratil ani set. Postupně si poradil se Švédem Mikaelem Ymerem, Kanaďanem Vaskem Pospisilem, Kazachem Alexanderem Bublikem a v dnešním finále porazil 6-3 6-4 Kanaďana Felixe Augera-Aliassimeho.



"Na tuhle halu mám dobré vzpomínky a jsem moc rád, že jsem tady dokázal loňský úspěch zopakovat. Věřím, že mi to dodá sebevědomí do dalších turnajů," řekl šestý hráč světa Tsitsipas po zisku celkově pátého titulu.



Devatenáctiletý Auger-Aliassime v prvních dvou zápasech utekl z celkem pěti mečbolů a na druhém turnaji po sobě si zahrál finále, ale ani na pátý pokus v něm titul nevybojoval. Před bdvěma týdny v Rotterdamu neuspěl proti Gaëlu Monfilsovi.



Víckrát než Auger-Aliassime byli ve finále v teenagerském věku jen Rafael Nadal (18) a Novak Djokovič (7).



Tsitsipas bude příští týden obhajovat finále na podniku ATP 500 v Dubaje, kde začne proti Španělu Pablu Carreñovi. Auger-Aliassime se přesune do mexického Acapulka, kde čeká na jednoho z kvalifikantů.

• ATP 250 MARSEILLE •

Francie, tv. povrch / hala, 769.670 eur

nedělní výsledky (23. 02. 2020) • Dvouhra - finále • Tsitsipas (2-Řec.) - Auger-Aliassime (7-Kan.) 6-3 6-4 • Čtyřhra - finále • Mahut/Pospisil (Fr./Kan.) - Mektič/Koolhof (2-Chorv./Niz.) 6-3 6-4