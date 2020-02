Tsitsipas v Marseille vykročil za obhajobou titulu hladkou výhrou nad Ymerem

Vítěz loňského Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas letos zatím zůstává za očekáváním. Změnit se to pokouší tento týden v Marseille, kde loni triumfoval.



Na úvod si jednadvacetiletý Řek poradil se svým švédským vrstevníkem Mikaelem Ymerem. V prvním vzájemném duelu mezi muži zvítězil hladce 6-1 6-3.



"Známe se z juniorů. On má jiný styl hry než většina tenistů. Má solidní hru od základní čáry, nevěděl jsem, co od zápasu čekat. Proto jsem rád, že jsem byl agresivní a nepřizpůsobil se rytmu jeho hry," komentoval Tsitsipas.



Ve čtvrtfinále se Tsitsipas utká s Vaskem Pospislem, s nímž jediný vzájemný duel loni na trávě v Hertogenboschi prohrál. V solidní formě hrající Kanaďan dnes porazil 6-3 6-4 osmého nasazeného Poláka Huberta Hurkacze a svou letošní bilanci v evropských halách vylepšil na 7-2.

• ATP 250 MARSEILLE •

Francie, tv. povrch / hala, 769.670 eur

středeční výsledky (19. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Auger-Aliassime (7-Kan.) - Travaglia (It.) 6-7(3) 7-6(6) 6-3 Gerasimov (Běl.) - Novak (Rak.) 7-6(3) 6-3 • Dvouhra - 2. kolo • Tsitsipas (2-Řec.) - M. Ymer (Švéd.) 6-1 6-3 Bublik (Kaz.) - Paire (6-Fr.) 3-6 6-4 6-4 Pospisil (Kan.) - Hurkacz (8-Pol.) 6-3 6-4 Herbert (Fr.) - Kukuškin (Kaz.) 7-6(4) 6-4