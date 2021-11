Turnaj mistrů obsazen. Poprvé se kvalifikoval Polák Hurkacz

Čtyřiadvacetiletý Hurkacz se do sestavy pro Turnaj mistrů prosadil jako druhý Polák v historii. Naváže na start Wojteka Fibaka z roku 1976 a korunuje tak vydařenou sezonu, v níž získat na okruhu ATP tři tituly a ve světovém žebříčku se dostal na 10. místo.

V pořad letošní sezony přeskočil Hurkacz díky dosavadnímu vydařenému vystoupení ve francouzské metropoli dosud osmého Jannika Sinnera. Italský tenista vypadl v Paříži ve 2. kole.

Ve čtvrtek získal po postupu do čtvrtfinále jako sedmý hráč jistotu Nor Casper Ruud. Už dříve se kvalifikovali Novak Djokovič, Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrej Rubljov a Matteo Berettini.

