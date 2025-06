Tvrdý pád do čtvrté stovky. Před Plíškovou je sedmnáct krajanek

Před osmi lety vládla Karolína Plíšková (33) tenisovému světu. Dvakrát si zahrála o grandslamový titul, na každém z turnajů velké čtyřky došla minimálně mezi poslední čtyři. To vše je ale už dávnou minulostí. Lounská rodačka se potýká s přetrvávajícími zdravotními problémy a v novém vydání žebříčku se propadla až na 313. příčku světového pořadí.

Psal se 29. srpen loňského roku, když Karolína Plíšková nastoupila do druhého kola US Open proti Jasmině Paoliniové. Hned v úvodu si však česká tenistka pohmoždila kotník. I když to zpočátku nevypadalo vážně, opak byl pravdou.



Plíšková už o pár dní později podstoupila operaci vazů. "Udělám všechno, abych se co nejdřív vrátila na tenisové kurty, ale zdraví je na prvním místě. Děkuji lékařskému týmu za excelentní péči," psala fanouškům na sociálních sítích.

Plánovaný návrat během letošní antukové části sezony se však nekonal. "Nastaly určité komplikace, noha se prostě nehojí, jak bych si představovala. Touhle dobou už jsem si plánovala, že na kurtech dávno budu, ale bohužel to tak není a ještě nějakou chvíli to tak nebude," smutnila Plíšková bez bližší specifikace návratu.



V žebříčku se tak bývalá světová jednička propadla na současné 313. místo. V pořadí českých hráček je osmnáctá – před ní jsou například i Laura Samson nebo Aneta Kučmová.

Na životní maximum se naopak po triumfu na antukovém turnaji WTA 125 v italském Gradu dostala Tereza Valentová, které patří 120. příčka. Podobný úspěch slaví i její finálová soupeřka Barbora Palicová, které patří 171. místo. Sára Bejlek je od svého nejlepšího umístění tři příčky vzdálená, v současnosti je 117.



Českou jedničkou zůstává na 15. místě Karolína Muchová, Barbora Krejčíková je sedmnáctá, Linda Nosková dvaatřicátá. V elitní stovce je ještě Marie Bouzková na 45. příčce, Kateřině Siniakové patří 74. pozice.



Mezi muži zůstává nejlepším Čechem Jakub Menšík (17.), Tomáš Macháč je o šest příček za ním a Jiří Lehečka uzavírá třetí desítku.