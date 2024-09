Týden #39: V našlapaném Pekingu mají startovat Muchová, Krejčíková, Siniaková, Bouzková a Lehečka

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (39. týden)

WTA 1000 Peking | ATP 500 Tokio | ATP 500 Peking

Probíhající turnaje (38. týden)

WTA 500 Soul | WTA 250 Hua Hin | ATP 250 Chengdu | ATP 250 Hangzhou

18. září

16:00 | Entry list WTA 500 Ningbo (od 14. do 20. října)

Skvělé obsazení slinuje pětistovka v čínském Ningbu. Herní pole vedou grandslamové finalistky Jessica Pegulaová a Jasmine Paoliniová a dorazit by měly i Barbora Krejčíková s Karolínou Muchovou, která využije chráněný žebříček. V seznamu přihlášených jsou také Emma Navarrová, Maria Sakkariová, Danielle Collinsová či Jelena Ostapenková.

16:00 | Entry list ATP 250 Almaty (od 14. do 20. října)

Na kazašský podnik ATP 250 v Almatech se přihlásili z aktuální TOP 20 žebříčku Sebastian Korda a Frances Tiafoe. V tuto chvíli se mezi nasazené vejde Tomáš Macháč, který by měl být jediným českým zástupcem na turnaji.

16:00 | Entry list ATP 250 Stockholm (od 14. do 20. října)

Hned na několik hvězdných jmen budou lákat pořadatelé ve Stockholmu. Ve švédské hale by se měli představit Casper Ruud a bývalí šampioni Grigor Dimitrov s Tommym Paulem.

16:00 | Entry list ATP 250 Antverpy (od 14. do 20. října)

Největšími favority na halové dvěstěpadesátce v belgických Antverpách budou předloňský vítěz Félix Auger-Aliassime a Stefanos Tsitsipas. V seznamu pro hlavní soutěž figurují Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem.

11. září

11:00 | Nosková se odhlásila z Pekingu a nepřihlásila do Wuhanu

Linda Nosková vynechá oba velké asijské turnaje a pravděpodobně tedy celý zbytek sezony 2024. Devatenáctiletá Češka, jež před pár týdny získala v Monterrey svůj první titul, se z osobních důvodů odhlásila z tisícovky v Pekingu a společně s Markétou Vondroušovou (operace ramene) jako jediná z TOP 44 žebříčku nefiguruje v seznamu přihlášených pro další podnik WTA 1000 ve Wuhanu.

11:00 | Entry list WTA 1000 Wuhan (od 7. do 13. října)

Na další asijskou tisícovku ve Wuhanu, která se do kalendáře vrátila po pěti letech, jsou přihlášeny všechny hráčky z TOP 44 žebříčku kromě Lindy Noskové a Markéty Vondroušové. Z českých tenistek by měly startovat Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Mezi přihlášenými je sice i Karolína Plíšková, ale bývalá světová jednička podstoupila operaci kotníku.

3. září

17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Šanghaj (od 2. do 13 října)

Na asijské Masters v Šanghaji jsou přihlášeni všichni členové TOP 50 světového pořadí, včetně čtyřnásobného šampiona Novaka Djokoviče, který se v čínské metropoli představí poprvé od sezony 2019. Hlavní soutěž mají jistou Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík.

29. srpna

15:00 | Entry list WTA 1000 Peking (od 25. září do 6. října)

Hlavní soutěž prestižní tisícovky v Pekingu budou hrát z českých tenistek úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a Karolína Muchová. Divokou kartu obdržela bývalá šampionka Naomi Ósakaová. V seznamu pro kvalifikaci je Linda Fruhvirtová.

15:00 | Entry list ATP 500 Peking (od 26. září do 2. října)

Tradičně velmi našlapané obsazení má oblíbená pětistovka v Pekingu. V čínském hlavním městě by měli startovat z TOP 10 světového pořadí loňský šampion Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a Grigor Dimitrov. Silnější konkurenci si vybral Jiří Lehečka, v kvalifikaci by se měl přestavit Jakub Menšík.

15:00 | Entry list ATP 500 Tokio (od 25. září do 1. října)

Také akce stejné kategorie v Tokiu bude mít členy TOP 10 žebříčku, a sice Huberta Hurkacze, Caspera Ruuda a Alexe de Minaura. Rovněž japonská metropole přivítá řadu hvězd, dále třeba Stefanose Tsitsipase či Holgera Runeho. Titul bude obhajovat Ben Shelton. První pod čarou pro hlavní soutěž je Tomáš Macháč.

