Týden #5: Vondroušová a Siniaková se přihlásily do Lince, Singapur a Montpellier budou bez Čechů

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (3. - 4. týden)

Australian Open ženy | Australian Open muži

Nadcházející turnaje (5. týden)

WTA 500 Linec | WTA 250 Singapur | ATP 250 Montpellier

11. ledna

17:30 | Entry list WTA 500 Abú Zabí (od 3. do 8. února)

Na pětistovce v Abú Zabí se představí z TOP 10 loňská šampionka Jelena Rybakinová s Darjou Kasatkinovou. V silné konkurenci bude startovat Linda Nosková. Hlavní soutěž v tuto chvíli uzavírá Amanda Anisimovová, která byla v době přihlášek na 36. místě žebříčku.

Divoké karty: Belinda Bencicová, Naomi Ósakaová, Ons Jabeurová

17:30 | Entry list ATP 500 Rotterdam (od 3. do 9. února)

Vynikající obsazení tradičně slibuje halová pětistovka v Rotterdamu. Dorazit by měli loňský šampion a světová jednička Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medveděv či Grigor Dimitrov. Ve velmi silné konkurenci je mezi přihlášenými Jiří Lehečka a Jakub Menšík se nachází první pod čarou pro hlavní soutěž.

Divoké karty: Botic van de Zandschulp, Stan Wawrinka, Mees Rottgering

17:30 | Entry list ATP 500 Dallas (od 3. do 9. února)

Tomáš Macháč se narozdíl od Lehečky vydá do Spojených států a zúčastní se pětistovky v Dallasu, kde by měl plnit roli jednoho z nasazených hráčů. Do Texasu se chystají také Taylor Fritz či Casper Ruud. Titul bude obhajovat Tommy Paul.

17:30 | Entry list WTA 250 Kluž (od 3. do 9. února)

Kateřina Siniaková by měla být mezi nasazenými na menším halovém podniku v Kluži. V rumunském městě loni kralovala Karolína Plíšková a ve finále porazila Anu Bogdanovou, která pro letošní ročník obdržela jednu z divokých karet. Tu má také domácí hvězda Simona Halepová.

Divoké karty: Ana Bogdanová, Jaqueline Cristianová, Simona Halepová, Elena-Gabriela Ruseová

7. ledna

13:00 | Entry list WTA 500 Linec (od 27. ledna do 2. února)

Halová pětistovka v Linci slibuje solidní obsazení v čele s Belindou Bencicovou a Elinou Svitolinovou. Z Češek se přihlásily předloňská semifinalistka Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková. Loňská šampionka Jelena Ostapenková účast zatím neplánuje, takže bude případně potřebovat divokou kartu.

13:00 | Entry list WTA 250 Singapur (od 27. ledna do 2. února)

Po dlouhých 21 letech se bude konat turnaj WTA v Singapuru. Herní pole vede jediná zástupkyně z TOP 30 a aktuální světová čtrnáctka Anna Kalinská. Účast mají v plánu také Emma Raducanuová, Elise Mertensová či grandslamová šampionka Sofia Keninová. V hlavní soutěži žádnou Češku nenajdeme.

13:00 | Entry list ATP 250 Montpellier (od 27. ledna do 2. února)

Ihned po skončení Australian Open vypukne malý halový podnik ve francouzském Montpellieru. Ten bude bez české účasti, nicméně dorazí například Sebastian Korda, Félix Auger-Aliassime, domácí objev Giovanni Mpetshi Perricard či loňský šampion Alexander Bublik.

17. prosince

11:30 | Plíšková se vrátí nejdříve v březnu

Karolína Plíšková po srpnovém zranění levého kotníku zmešká i úvodní grandslam nové sezony Australian Open. Návrat na kurty bývalé světové jedničky oddálily komplikace s léčbou operovaného kotníku. Na turnaje se chce vrátit v březnu.