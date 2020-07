Tým Kvitové na pražské Štvanici dominoval a slaví první vítězství nad výběrem Karolíny Plíškové

Tým Petry Kvitové na tvrdém povrchu na Štvanici slaví první vítězství nad výběrem české jedničky Karolíny Plíškové, a to už po dvou hracích dnech. O triumfu Růžového celku v dnešní čtyřhře rozhodly Linda Fruhvirtová s Barborou Strýcovou, které zvýšily vedení svého týmu na nedostižných 7-1.

Tým Petry Kvitové na tvrdém povrchu na jinak nevyužívaném centrkurtu na pražské Štvanici naprosto dominoval. Do dnešního dne vstoupil s dvoubodovým náskokem a dnes ovládl všechny čtyři zápasy.

Jako první bodovala Iga Šwiateková. Polská tenistka po téměř dvouapůlhodinové bitvě zdolala 6-7(7) 6-3 10-8 Terezu Martincovou. O další bod pro Růžový tým se postarala Barbora Strýcová, rodačka z Plzně přehrála 7-6(2) 6-3 Kristýnu Plíškovou. Mečbol zajistila Belinda Bencicová, světová osmička a švýcarská jednička přejela 6-0 6-4 Markétu Vondroušovou.

O vítězství týmu Kvitové již po dvou hracích dnech rozhodly Linda Fruhvirtová se Strýcovou, které ve čtyřhře porazily 7-5 6-3 Nikolu Bartůňkovou a Karolínu Muchovou.

Růžový tým Petry Kvitové se pro tento díl převážně skládá ze zahraničních tenistek. Kapitánka Kvitová totiž tento týden hrála exhibici v Berlíně a Barbora Krejčíková dnes slavila triumf v Prostějově, kde v uplynulých dnech zápolila také Kateřina Siniaková.

Každý turnajový den se odehrají vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra. Jednotlivé duely se nemohou během jednoho turnaje opakovat, což v praxi znamená, že každý den proti sobě nastoupí jiné soupeřky. Začátky jsou naplánovány na poledne.

Poslední díl by se měl rovněž uskutečnit na pražské Štvanici, a to v termínu od 7. do 9. srpna, ve stejném týdnu má dojít k restartu sezony na okruhu WTA. Oba předchozí souboje vyhrál tým české jedničky Karolíny Plíškové.

Každý odehraný fiftýn bude oceněn padesáti korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport. Vítězný tým obdrží po celé sérii šek s částkou, kterou věnuje na charitativní využití podle vlastního uvážení.