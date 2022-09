Ukrajinka Kosťuková odmítla na US Open podat ruku Bělorusce Azarenkové. Psala jsem jí den dopředu, podle mě to není správné

"Pro mě je to osobní záležitost. Není to osobní kvůli tomu, že to je přímo Vika, ale nebyl to jen běžný turnajový zápas," řekla Kosťuková. "Za okolností, které teď panují, to není správná věc," dodala k tradičnímu podání rukou po zápase.

Azarenková situaci vzala v klidu a připomněla, že totéž zažila s jinou ukrajinskou soupeřkou Dajanou Jastremskou na srpnovém turnaji ve Washingtonu. "Je to, jak to je. Nechme to být. Nemůžu nikoho nutit, aby mi podal ruku. Je to jejích rozhodnutí," řekla.

Kosťuková uvedla, že Azarenkovou o tom, co chystá, informovala o den dříve textovou zprávou. Už dříve řekla, že jí vadí, že Azarenková z pozice členky hráčské rady WTA neudělala po únorovém začátku války více pro ukrajinské hráčky. Ona sama naopak tvrdí, že pomoc nabízela, ale že jí vedení WTA odpovědělo, že na to není vhodná chvíle.

Kontroverze vzbudilo také pozvání Azarenkové na charitativní akci pro Ukrajinu "Tenis hraje pro mír", která ve Flushing Meadows minulý týden předcházela startu US Open. Rozhodnutí pořadatelů pozvat zástupkyni národa, který se podílí na invazi, právě Kosťuková kritizovala: "Představte si, že je druhá světová válka a je charitativní akce pro Židy a chce na ní hrát Němec. Během války, ne 70 let po ní. Myslím, že by to Židé nechápali," argumentovala Kosťuková.

Organizátoři nakonec účast Azarenkové odvolali. Během akce se podařilo na humanitární pomoc Ukrajině vybrat více než milion dolarů.